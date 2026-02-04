Ο Αντώνης Καρυστινός μίλησε για το ρόλο του στη σειρά «Πόρτο Λεόνε».

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν προσκεκλημένος σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Ο πρωταγωνιστής μίλησε για όλα όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο στις 22:30, ενώ έδωσε spoiler για όλα τα συγκλονιστικά που θα ακολουθήσουν στη σειρά!

Ο Ντίνος Βούλγαρης είναι πατέρας και αρχηγός της οικογένειας Βούλγαρη. Πρώην αστυνομικός και νυν πλοιοκτήτης πλοίων που κάνουν δρομολόγιο στα νησιά του Σαρωνικού.

Ζει άνετα με την οικογένεια του, την γυναίκα του, την κόρη του και τους δύο γιους του. Απαιτεί το σεβασμό και θεωρεί το μεγαλύτερο εύσημό του το καλό όνομα στον Πειραιά. Μετά από ένα καθοριστικό γεγονός για την οικογένειά του, γίνεται καταπιεστικός και δυνάστης.

Πόσο «κακός» χαρακτήρας είναι ο Ντίνος Βούλγαρης;

«Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Ντίνος, σε αυτή την εποχή κατά την οποία διαδραματίζεται η σειρά, είχαν μία άλλη ηθική και κώδικές τιμής. Έπρεπε να πάρουν μία απόφαση «εδώ και τώρα» και μάλιστα χωρίς συνέπειες. Ο χαρακτηρισμός «κακός» είναι πολύ «ανοιχτός», υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με τη σημερινή μας κοινωνία, γι αυτό φαίνεται έτσι. Ήθελα ο Ντίνος και εμφανίστηκα να είναι πιο αυστηρός» απαντά ο Αντώνης Καρυστινός.

Έχουμε δει τον Ντίνο να τον ενδιαφέρει, κυρίως, η τιμή και όχι η ευτυχία της οικογένειάς του. «Είναι ένας δυνάστης. Αυτό ξεκινάει από μία παρεξήγηση του «φροντίζω» και την κατάχρηση του «φροντίζω» που φτάνει στο «θα κάνεις αυτό που λέω εγώ». Από τον πανικό που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι μη χάσουν την εξουσία, το πάνω χέρι, γίνονται δυνάστες. Ένας τέτοιος σύζυγος και πατέρας είναι ο Ντίνος Βούλγαρης».

Θα υπάρξει κάποια στιγμή στην πορεία που θα δούμε τον Ντίνο Βούλγαρη διαφορετικό; Θα λυγίσει; Θα βρεθεί σε δύσκολη θέση; Θα αρχίσει η οικογένειά του να τον εγκαταλείπει;

«Ναι. Και το περιμένω πως και πως. Σε 2 επεισόδια θα γίνει μία αλλαγή και θα υπάρξει πολύ αδύναμος (ο Ντίνος)» τονίζει.

«Είναι μία αλλαγή που την περιμένω πώς και πώς και την έχτιζα από το πρώτοι επεισόδιο. Θα δεις ότι από το πρώτο επεισόδιο ήμουν περισσότερα κιλά. Κι επειδή το προετοίμαζα θα αρχίσει αυτό να εξελίσσεται. Θα γίνει κάτι που θα σοκάρει τον ίδιο πρώτα απ’ όλα. Δεν είχε προετοιμαστεί για κάτι τόσο απρόβλεπτο. Ένας τέτοιος άνθρωπος που θεωρεί ότι όλα τα ελέγχει, δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

Συναισθήματα για το εγγόνι του, το παιδί της Λένας, έχει; «Όχι δεν έχει. Μικρές ρωγμούλες μόνο. Βλέπεις πως φέρεται και στα παιδιά του. Δεν άλλαξε καθόλου με το εγγόνι του, το θεωρεί μπάσταρδο , θεωρεί ότι είναι ένα λάθος που θα σπιλώσει την τιμή και το όνομα της οικογένειας. Τελεία».

Υπάρχει περίπτωση να έχει υποψιαστεί ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Λένας;

«Έχουν υπάρξει κάποιες ενδείξεις. Αλλά είναι αυτά που τα αφήνει τακτοποιημένα, δε θέλει να τα δει, μέχρι να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όταν του μιλάνε οι γυναίκες πάντα βλέπει κάτω από αυτό που λένε». Για να το θέσουμε διαφορετικά «υπάρχει η Τρούμπα και το πιο εφοπλιστικό κομμάτι του Πειραιά στο οποίο ανήκει ο Ντίνος Βούλγαρης. Αυτός δεν παίζει μπουνιές, παίζει σκάκι. Συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλει, για να κάνει το επόμενο βήμα».

Το παρελθόν του Βούλγαρη δεν το ξέρουμε. Ήταν ένας πολύ καλός αστυνομικός που ξαφνικά τα παρατάει όλα, είναι ένας αυτοδημιούργητος επαγγελματίας. Η αποχώρησή του συνδέεται το αστυνομικό σώμα.

«Είχε συμβεί κάτι που τον τάραξε πολύ βαθιά, γι αυτό παραιτήθηκε. Θα το δούμε πολύ παρακάτω. Θα εξηγηθεί γιατί έφυγε από την αστυνομία και δεν θέλει να εμπλέκεται καθόλου, δεν θέλει ούτε να επισκέπτεται το τμήμα. Από ανάγκη το κάνει».

Ο ρόλος του Πειραιά στη σειρά… «Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι του λιμανιού, του Πειραιά, είναι οργανικό πολύ. Ουσιαστικά το λιμάνι, ο Πειραιάς αφηγείται την ιστορία όχι εμείς. Κι είναι πολύς κόσμος που καθημερινά συνδέεται πολύ έντονα με τον Πειραιά. Είναι πολύ έντονο και πολύ όμορφο αυτό».

Πώς και δεν έχει καταλάβει ο Βούλγαρης την ιδιαίτερη σχέση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη;

«Οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε μια ηλικία, έχουν μια κανονικότητα… Είναι οι ζωές των ανθρώπων που όλοι μας (μπορεί να έχουμε βρεθεί) που αποφασίζουμε «ας μην πάω από αυτό το δρόμο, ας πάω από αυτόν που τον ξέρω που είναι η συνήθειά μου, που πηγαίνω κάθε μέρα, άστο στην άκρη» είναι όλα στη θέση τους. Κι έτσι αφήνουμε σκοτάδια μέσα μας. Έτσι κι ο Βούλγαρης προτιμά να μην το κοιτάξει, να μην το βλέπει, να μην το ανοίξει καν. Σαν να μην υπάρχει. Το γνωρίζεις αλλά δεν έχεις τη δύναμη ούτε καν να το ομολογήσεις στον εαυτό σου… Έχεις την αίσθηση αλλά το καταλαβαίνεις, δεν τολμάς να το δεις καν».

Δικαιολογείς τον Ντίνο Βούλγαρη ως χαρακτήρα;

«Προσπαθώ να τον καταλάβω. Κι έχω καταλάβει αρκετά σημαντικά κομμάτια γι αυτόν». Όπως σημειώνει ο ο Αντώνης Καρυστινός, τον γοητεύουν «οι πολλές διαφορές» με τον ήρωα. «Όσο περισσότερες διαφορές έχεις με έναν χαρακτήρα τόσο καλύτερα μπορείς να δουλέψεις. Να ενεργοποιήσεις πιο πολύ τη φαντασία σου, για το πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αντιδρά. Είναι πράγματα που είναι πολύ μακριά από μένα».

Τι συναισθήματα θα αναπτύξουμε στη συνέχεια για τον Βούλγαρη; «Δεν ξέρω. Είναι μια ισορροπία δραματουργικά. Δεν θέλουμε ούτε να τους κάνουμε μάρτυρες, να τους λυπηθούμε, να καταλάβουμε τον πόνο τους. Είναι ένα παζλ πραγμάτων, για να αφηγηθούμε την ιστορία».

Το τέλος που θα έχει αξίζει στον Βούλγαρη;

«Θα απαντήσω πιο γενικά. Άλλο η εκδίκηση άλλο η δικαίωση. Η δικαίωση κλείνει κύκλους. Εμπεριέχει μέσα της και το νόμο. Η εκδίκηση είναι κάτι που σου ζητάει συνέχεια να το θρέφεις. Οι άνθρωποι που ζητούν συνέχεια εκδίκηση, που υποσκάπτουν και δρουν συνέχεια με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν καλό τέλος».