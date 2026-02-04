Αστείο, δυναμικό, απλά μαγικό το τρέιλερ από το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Όλα δείχνουν πως το πολυαναμενόμενο σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» θα σπάσει κάθε προηγούμενο όταν θα βγει στις αίθουσες.

Η 20th Fox Century, ήδη ευχαρίστησε τους χρήστες για τις 222.000.000 προβολές του τρέιλερ μόνο μέσα σε ένα 24ωρο.

«222.000.000 προβολές τρέιλερ σε 24 ώρες; Πρωτοποριακό. Κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το τρέιλερ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» εκείνο με τις τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών για την 20th Century Studios» αναφέρει σε ανάρτησή της η εταιρεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=jxlzGJYHdKQ}

Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου του 2026 και όπως φαίνεται τα 15 χρόνια από την πρώτη ταινία ενέτειναν την αγωνία του κοινού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αρχική ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger του 2003 που ακολουθεί την ιστορία της Άντι Σακς, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ, μιας πτυχιούχου δημοσιογραφίας που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει το όνειρό της. Βρίσκεται να δουλεύει ειδικευόμενη ως βοηθός βοηθού της απαιτητικής Μιράντα Πρίστλι της εμβληματικής Μέριλ Στριπ, αρχισυντάκτριας του Runway, ενός περιοδικού υψηλής μόδας. Όλοι τότε έλεγαν ότι η ο ρόλος αυτός ήταν εμπνευσμένος από την Άννα Γουίντουρ, την πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, που επί δεκαετίες καθόριζε την παγκόσμια μόδα.

Ο Στάλνεϊ Τούτσι (Νάιτζελ) και η Έμιλι Μπλαντ (Έμιλι) επιστρέφουν στους ρόλους τους επίσημα τον Μάιο για τη συνέχεια ενώ ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Στριπ.

Στο σίκουελ θα εμφανιστούν επίσης οι Λούσι Λιου και Τζάστιν Θερού. Σεναριακά, η ταινία αναμένεται να παρουσιάσει την οπτική γωνία της Μιράντα Πρίστλι καθώς η σκληροτράχηλη αρχισυντάκτρια αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης βιομηχανίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=e9HXmMnUEdE}