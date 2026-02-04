Ο σκύλος χρησιμοποίησε ως παιχνίδι για μάσημα την κάμερα του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Ένας σκύλος αποφάσισε να κάνει το δικό του… γύρισμα με κάμερα αξίας 700 δολαρίων του Associated Press, την οποία άρπαξε.

Η ομάδα του ειδησεογραφικού πρακτορείου έκανε γύρισε στη Γροιλανδία, με έλκηθρα σκύλων, όταν διαπίστωσε ότι έλειπε μία κάμερα 360. Αφού δεν κατάφεραν να τη βρουν, κατέληξαν ότι πιθανότατα θα την είχε πάρει ένας από τους σκύλους.

Έτσι, πήγαν μέσα στο σκοτάδι στο σημείο που βρίσκονταν οι σκύλοι. «Πιστεύαμε ότι δεν είχαμε καμία τύχη, ψάχναμε με φακούς, το φως από τα iPhone, μέσα στην παγωνιά», περιέγραψε η δημοσιογράφος του AP, Έμα Μπάροους.

Όμως, όταν ακολούθησαν κάποιους από τους σκύλους, βρήκαν την κάμερα στο έδαφος. «Το ακόμα πιο απίστευτο ήταν πως είχε πατήσει το record. Στο υλικό φαίνεται ότι ουσιαστικά ο σκύλος χρησιμοποιούσε την κάμερα των 700 δολαρίων ως παιχνίδι για μάσημα», ανέφερε η Μπάροους.

«Τη μάσησε, έφυγε τρέχοντας και κρύφτηκε κάτω από έλκηθρο. Ευτυχώς, βγήκε μαζί με την κάμερα, διαφορετικά δεν θα τη βρίσκαμε», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/p/DUVkO02iCV0/}