Οι μόνοι δημοσιογράφοι στους οποίους επιτράπηκε η είσοδος στην πρεμιέρα της «Μελάνια» ήταν ο παρουσιαστής του One America News, Νταν Μπολ, και η σύζυγός του Πέιτον Ντρου, παραγωγός του ακροδεξιού ειδησεογραφικού καναλιού.

Τακτικές Λευκού Οίκου για απόλυτα ελεγχόμενους δημοσιογράφους ακολούθησε και η Amazοn στην πρεμιέρα της ταινίας της Μελάνια Τραμπ, «Μελάνια» στο λόμπι του Κέντρου Τραμπ - Κένεντι.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times, The Washington Post, AP και Vanity Fair, μεταξύ δεκάδων άλλων μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν στο κόκκινο χαλί, δεν έλαβαν εισιτήρια για την προβολή μόνο με πρόσκληση στην Όπερα, που βρίσκεται έναν όροφο πάνω από τοην είσοδο του κέντρου. Οι μόνοι δημοσιογράφοι στους οποίου επιτράπηκε η είσοδος στην προβολή (χωρίς να υπολογίζονται όσοι είχαν προσκληθεί ξεχωριστά) ήταν ο παρουσιαστής του One America News, Νταν Μπολ, και η σύζυγός του Πέιτον Ντρου, παραγωγός του ακροδεξιού ειδησεογραφικού καναλιού.

{https://twitter.com/factpostnews/status/2017311398427017699}

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως οι Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Πιτ Χέγσεθ, Λι Ζέλντιν και Μάικ Τζόνσον παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας, όπως επίσης ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ και ο παραγωγός, Μαρκ Μπέκμαν. Αυτό που σχολιάστηκε ευρεώς ωστόσο, ήταν η συμπεριφορά του Νταν Μπολ, που καλούσε αξιωματούχους να μην κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους των mainstream Μέσων, μιλώντας για «Fake news».

Σε κάποιο σημείο, αφού ολοκλήρωσε μια συνέντευξη με την πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, αποκάλεσε τους υπόλοιπους δημοσιογράφους στο χαλί «μιγάδες», και γέλασαν και οι δύο, σχολιάζει το Variety.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε όλως παραδόξως, πολύ χρόνο απαντώντας σε ερωτήσεις του mainstream τύπου, ενώ η Μελάνια Τραμπ, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι Dolce & Gabbana, πόζαρε για φωτογραφίες. Δημοσιογράφοι των New York Times και του Reuters έθεσαν στον Τραμπ μια σειρά από ερωτήσεις, όπως η πρόοδος στη συμφωνία χρηματοδότησης της κυβέρνησης.

{https://twitter.com/OKMagazine/status/2017319514363371992}

Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε ένα φόντο πολιτικής αναταραχής, με τις επιδρομές της ICE στη Μινεάπολη και σε άλλα μέρη της χώρας να προκαλούν αυξημένες αντιδράσεις κατά της λαμπερής προβολής της κυβέρνησης στον Λευκό Οίκο αλλά και της χθεσινής εκδήλωσης.

Όταν ρωτήθηκε για το υπερβολικό ποσό που δαπάνησε η Amazon για την ταινία - υπενθυμίζεται πως η Amazon MGM πλήρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ και φέρεται να πλήρωσε άλλα 35 εκατομμύρια δολάρια για μάρκετινγκ - ο Τραμπ είπε ότι «δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτό».

«Το έκανε με τη σύζυγό μου», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η ταινία «είναι πολύ σημαντική» και «σπουδαία υπόθεση». Παρά το εντυπωσιακό ποσό που δαπανήθηκε ωστόσο, η ταινία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατ. δολάρια στο box office αυτό το Σαββατοκύριακο. Η έλλειψη προπώλησης εισιτηρίων έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με meme άδειων κινηματογράφων σε site έκδοσης εισιτηρίων όπως το Fandango να κάνουν τον γύρο των social media.

Η Μελάνια Τραμπ είναι ήδη κερδισμένη

Η ταινία έχει «ήδη αποφέρει χρήματα. Έχει αποφέρει χρήματα στους εμπλεκόμενους. Έχει αποφέρει χρήματα στη Μελάνια 27 ή 28 εκατομμύρια δολάρια. Φεύγει πολύ χαρούμενη. Αλλά όχι, δεν θα αποφέρει χρήματα στο box office, και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ η πρόθεσή του να αποφέρει» σχολίασε στο CNN, ο δημοσιογράφος Segun Oduolowu.

{https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/2017254153777504413}

Τόνισε ωστόσο ότι η θέση της πρώτης κυρίας καθιστά ύποπτο το ποσό που πλήρωσε η Amazon MGM.

«Η σωστή λέξη είναι ανταμοιβή» είπε ο δημοσιογράφος για τα χρήματα που έδωσε η Amazon και αιτιολόγησε πως «ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon πλήρωσαν 40 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία, 35 εκατομμύρια δολάρια για διαφήμιση για μια ταινία που προβλέπεται να αποφέρει από 1 έως 2 εκατ. δολάρια την πρώτη εβδομάδα προβολής. Κανείς στο Χόλιγουντ δεν κάνει τέτοιους υπολογισμούς».

Με πληροφορίες του Variety