Μάστιγα έχουν γίνει οι κλοπές στα Μέσα Μεταφοράς.

Πολίτες περιγράφουν στο Mega πώς κακοποιοί κατάφεραν να τους κλέψουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεχόμενοι επιθέσεις.

Στο μεταξύ η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα 18 και 27 ετών οι οποίοι απείλησαν και επιτέθηκαν σε επιβάτη προσπαθώντας να του αφαιρέσουν αλυσίδα από τον λαιμό, ενώ απείλησαν με όπλο άλλον επιβάτη και προσπάθησαν να φύγουν μέσα από το τούνελ όμως συνελήφθησαν.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα στο Χαϊδάρι. Ένας 27χρονος και 18χρονος μπήκαν σε συρμό και επιχείρησαν να κλέψουν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη.

Στη συνέχεια, υπό την απειλή όπλου άρπαξαν αλυσίδα από άλλον επιβάτη που βρισκόταν στο μηχάνημα επικύρωσης εισιτηρίων. Ο 18χρονος στην προσπάθεια του να διαφύγει μπήκε στο τούνελ του συρμού και άρχισε να τρέχει.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Όπως διαπιστώθηκε και τον περασμένο Ιούνιο, ο 18χρονος είχε αρπάξει και πάλι αλυσίδα από τον λαιμό επιβάτη. Μάλιστα τότε τον είχε τραυματίσει. Πλέον οι δυο νεαροί έχουν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Επιβάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς μιλούν στο Mega και περιγράφουν μια κατάσταση μεγάλης ανασφάλειας.

«Κλέβουν πολύ τον κόσμο και σε συγγενείς μου τους έχουν πάρει πορτοφόλι χωρίς να το καταλάβουν και διάφορα».

«Εγώ δεν παίρνω τσάντα καταρχάς, το κινητό δηλαδή το έχω σταματήσει μόνο με το κινητό στο χέρι και τελείωσε γιατί φοβάμαι».

Μιλούν να συνεχή περιστατικά με επιτήδειους να παραμονεύουν σε τρένα και λεωφορεία.

«Επειδή γίνεται γενικά και ένας χαμός στα μέσα δεν υπάρχει χώρος μπορεί οποιοδήποτε να σε κλέψει και να μην το πάρεις είδηση», λένε.

Οι επιβάτες ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες.