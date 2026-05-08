Τροποποιούνται τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ, 24ωρο το μετρό σε γραμμή 1 και 2 λόγω των Metallica.

Αλλαγές θα γίνουν στα δρομολόγια του μετρό για το βράδυ της μεγάλης συναυλίας των Metallica στο OAKA, το Σάββατο 9 Μαΐου.

Τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ, σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ θα παραταθούν ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των χιλιάδων φανς που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς.

Παράλληλα, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα έχουν 24ωη λειτουργία.

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει,ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς. Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών» αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.