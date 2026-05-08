Η Φαίη Σκορδά έχει κλείσει εισιτήρια για να παραβρεθεί στη συναυλία των Metallica, ωστόσο έχει μερικές απορίες και οι συνεργάτες της έδωσαν ρεσιτάλ!

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ προκειμένου να παραχωρήσουν μία ανατρεπτική ροκ συναυλία. Η Φαίη Σκορδά, που όπως ανέφερε, είχε κλείσει εισιτήρια πριν από έναν χρόνο, παρουσιάστηκε στο πλατό του «Buongiorno» ιδιαίτερα προβληματισμένη σχετικά με το event.

Ειδικότερα, με την επιστροφή από το διαφημιστικό διάλλειμα ακούστηκε στο πλατό μία από τις εοιτυχίες του ροκ συγκροτήματος, γεγονός που ενθουσίασε την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζου, αλλά προκάλεσε απορίες στη Φαίη Σκορδά.

«Αυτά θα ακούσουμε το Σάββατο;», απόρησε η παρουσιάστρια με την συνεργάτιδά της να απαντά τραγουδώντας και χορεύοντας: «Φυσικά!».

Σε αυτό, η Φαίη Σκορδά απάντησε με χιούμορ: «Πουλάω δύο εισιτήρια! Τα χαρίζω μάλλον!».

Η Κατερίνα Ζαρίφη φανερά ενθουσιασμένη συνέχισε να δίνει τον καλύτερό της εαυτό μη μπορώντας να πιστέψει ότι θα παρακολουθήσει από κοντά τους Metallica για δεύτερη φορά.

Παρ’ όλα αυτά, η Φαίη Σκορδά, συνέχισε να εκφράζει τις απορίες της: «Τι φοράμε; Περίμενε… Έχω μία ολόσωμη μαύρη φόρμα! Τακούνια όχι;», είπε χαρακτηριστικά με την συνεργάτιδά της να της απαντά περιπαικτικά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να την συμβουλεύει έτσι ώστε να μην φορέσει ψηλοτάκουνα.

