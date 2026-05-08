Ο ιατρός ή ο κυβερνήτης του κρουαζιερόπλοιου είναι υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υγειονομικής αρχής στον επόμενο λιμένα για οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό νοσήματος μολυσματικής φύσης.

Νέο πλαίσιο οδηγιών για τη διαχείριση κρουσμάτων μολυσματικών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, δεδομένης της ύπαρξης κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius». Στόχος είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων και η αποτροπή της διασποράς λοιμώξεων εν πλω.

Η εγκύκλιος της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος, καθώς και άλλων ασθενειών όπως η ιλαρά, η ερυθρά και η ανεμευλογιά. Κάθε πλοίο υποχρεούται να διαθέτει «Σχέδιο Ιατρικής Απομόνωσης», το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τους χώρους απομόνωσης, τον υπεύθυνο αξιωματικό και τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του πλοίου. Παράλληλα, προβλέπεται η παρακολούθηση των επαφών των κρουσμάτων και η εφαρμογή μέτρων καραντίνας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι ασθενείς πρέπει να απομονώνονται στις καμπίνες τους, κατά προτίμηση με φυσικό φωτισμό, ενώ σε περιπτώσεις αυξημένων κρουσμάτων μπορεί να εφαρμόζεται ομαδική απομόνωση ατόμων με την ίδια διάγνωση. Το σχέδιο απομόνωσης θα πρέπει να ορίζει τον χώρο ή τους χώρους όπου θα απομονώνονται τα κρούσματα, τον υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο αξιωματικό για την τήρησή του, πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης, καθώς και κάθε απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών εντός του πλοίου (ιατρείου, υπηρεσιών καθαριότητας- απολύμανσης, πλυντηρίου ιματισμού, δωματίου κλπ.) σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση ή καραντίνα. Τα αρμόδια μέλη του πληρώματος θα πρέπει να έχουν γνώση του σχεδίου απομόνωσης και να το εφαρμόζουν όπως απαιτείται».

Η απομόνωση μπορεί να πραγματοποιείται επί του πλοίου σύμφωνα με το σχέδιο απομόνωσης του πλοίου:

- Τα κρούσματα απομονώνονται ξεχωριστά και μεμονωμένα στις καμπίνες τους, όπου είναι δυνατόν, και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Εάν η ατομική απομόνωση των κρουσμάτων δεν είναι δυνατή λόγω περιορισμών χώρου (έξαρση με πολλά κρούσματα), θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο φιλοξενίας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με την ίδια διάγνωση στο ίδιο δωμάτιο (κοόρτη), όταν είναι δυνατόν, για παράδειγμα στην περίπτωση μελών μιας οικογένειας ή συντρόφων που ταξιδεύουν μαζί.

- Εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ελέγχου και οι καμπίνες έχουν πρόσβαση στο φυσικό φως (παράθυρο), όπου είναι δυνατόν.

- Τα κρούσματα έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαραίτητης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης.

Καθαριότητα και απολύμανση

Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο και εποπτευόμενο πλήρωμα. Το πλήρωμα που είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό μολυσμένων χώρων θα πρέπει να εκπαιδεύεται προκειμένου:

- να χρησιμοποιεί σωστά τα ΜΑΠ (γάντια, μάσκες),

- να ακολουθεί τα πρωτόκολλα απολύμανσης και καθαρισμού υλικών που έχουν μολυνθεί από σωματικά υγρά,

- να διαχειρίζεται σωστά τα απόβλητα,

- να αποφεύγει τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει γάντια μιας χρήσης. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, θα πρέπει να χρησιμοποιεί πρόσθετο προστατευτικό ρουχισμό.

