«Σε περίπτωση που είμαστε σε όχημα και συναντήσουμε στον δρόμο μας αρκούδα: Παραμένουμε μέσα σε αυτό. Δεν ακολουθούμε την αρκούδα, αν αυτή συνεχίζει να περπατά ή να τρέχει κατά μήκος του δρόμου. Δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα» συμβουλεύει η «Καλλιστώ».

Ένα αρσενικό αρκουδάκι μόλις 1,5 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Πέπμπτης (07/05) στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής της Εγνατία Οδού.

Την είδηση γνωστοποίησε η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού.

Κατά τη περίοδο του Μαίου, η καφέ αρκούδα βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής, εξαιτίας του στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμέριου λήθαργου. Δεν είναι λίγες οι φορές που προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, καθώς η οι τροφές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες.

Σύμφωνα με την «Καλλιστώ», τα τροχαία που έχουν επιφέρει τον θάνατο αρκουδών και άλλων ζώων είναι σοβαρό πρόβλημα στη Δυτική Μακδεονία.

Αυξημένη προσοχή κατά την θερινή περίοδο

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» εφιστά την προσοχή των οδηγών κατά την ανοιξιάτικη και θερινή περίοδο, καθώς τότε συμβαίνουν μετακινήσεις των ειδών άγριας ζωής.

Παράλληλα, σε περίπτωση επαφής με αρκούδα, οι οδηγοί πρέπει να παραμέινουν στο όχημά τους και σε καμία περίπτωση να μη προσεγγίσουν ή να ακολουθήσουν το ζώο.

