Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το drone - σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ουκρανικής προέλευσης drone που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα.

Συναγερμός σήμανε σε Λιμενικό και Πολεμικό Ναυτικό μετά τον εντοπισμό του μη επανδρωμένου σκάφους την Πέμπτη, στο ακρωτήριο της Λευκάτας στη Λευκάδα.

Το drone μεταφέρθηκε αρχικά στο αγκυροβόλιο της Βασιλικής και στη συνέχεια στον Αστακό, όπου εξετάζεται από ειδικά κλιμάκια. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος τύπου «καμικάζι» το οποίο έφερε σημαντικό φορτίο εκρηκτικών.

Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο drone να είχε στόχο ρωσικό πλοίο που κινούνταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, σε μια τακτική που έχει παρατηρηθεί και σε παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

