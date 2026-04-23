Το εκκλησάκι έχει ανακαινιστεί πολλές φορές, διατηρώντας τον χαρακτήρα της απλότητας με την καθηλωτική θέα της Αθήνας από ψηλά.

Ο Άγιος Γεώργιος Λυκαβηττού δεσπόζει στην κορυφή του Λόφος του Λυκαβηττού, στο υψηλότερο φυσικό σημείο της Αθήνας, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και φωτογραφημένα τοπόσημα της πρωτεύουσας. Το μικρό εκκλησάκι, με τη λιτή αρχιτεκτονική και τον τρούλο του, μοιάζει να «στεφανώνει» την πόλη, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, θρησκευτική παράδοση και μοναδική θέα.



Από το σημείο αυτό, η θέα είναι πραγματικά πανοραμική. Η Ακρόπολη Αθηνών ξεχωρίζει στο κέντρο του ορίζοντα, το Παναθηναϊκό Στάδιο διακρίνεται καθαρά μέσα στον αστικό ιστό, ενώ η πόλη απλώνεται μέχρι τον Σαρωνικό κόλπο. Τις καθαρές ημέρες, η ορατότητα φτάνει ακόμη πιο μακριά, χαρίζοντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς αλλού σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

H μακραίωνη ιστορία που «κουβαλά» το εκκλησάκι

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του λόφου. Η περιοχή συνδέεται με αρχαίες λατρείες, ενώ κατά τους αιώνες το σημείο φιλοξένησε διάφορες θρησκευτικές κατασκευές πριν πάρει τη σημερινή του μορφή. Η εκκλησία έχει ανακαινιστεί και συντηρηθεί πολλές φορές, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα της απλότητας και της κατάνυξης. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται εικόνες και στοιχεία που μαρτυρούν την ιστορική του πορεία, ενώ η αίσθηση που αποπνέει παραμένει έντονα πνευματική, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Κατά τους αρχαίους χρόνους, στη κορυφή του λόφου, υπήρχε ο βωμός του Ακραίου Δία, ενώ κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, στο ίδιο σημείο υπήρχε κάποιος χριστιανικός ναός, όπως απεικονίζεται σε εικόνες περιηγητών της πόλης. Ο ναός αυτός θα πρέπει να ήταν κάποιο παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, που όταν ερημώθηκε τελείως κτίστηκε ο Άγιος Γεώργιος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εκκλησία πιθανόν να ήταν αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία, όπως συνέβαινε και με πλήθος άλλα εκκλησάκια στην κορυφή των λόφων. Το εκκλησάκι ονοματοδοτήθηκε Άγιος Γεώργιος στα μέσα του 19-ου αιώνα και αφού έλαβε χώρα εργασία συντήρησης. Κατά το στάδιο έργων στο εκκλησάκι, αποκαλύφθηκαν θολωτός τάφος, επιγραφή με την λέξη «κοιμητήριο», χριστιανικό κιονόκρανο, καθώς και αντιμίνσιο – ιερό ύφασμα που υποκαθιστά σε έκτακτες περιπτώσεις την Αγία Τράπεζα – ευλογημένο από τον Μητροπολίτη Αθηνών Βενέδικτο το διάστημα, 1781-85 και 1787-96.

Ο ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου στον Λυκαβηττό ήταν ιστορικά αποτυπωμένος ήδη από τον 17-ο αιώνα. Εμφανίζεται σε σχέδιο της πόλης των Αθηνών, των μοναχών καπουτσίνων το 1670, αλλά και σε κείμενα ξένων περιηγητών, όπως του γάλλου γιατρού από την Λυών Jacob Spon το 1678, αλλά και του P. Coronelli το 1687. Στα χρόνια της εθνεγερσίας του ΄21, το εκκλησάκι αφέθηκε πλήρως και αναλήφθηκε πρωτοβουλία συντήρησής του 1834, από τον Γιαννούλη Κορομηλά, γιο του πρωταγωνιστή της ελληνικής επανάστασης Χατζηλάμπρου Κορομηλά, ή Κόσκορη, που χτυπήθηκε στην μάχη του Χαϊδαρίου το 1826 και τελικώς εξετελέσθη από τον Κιουταχή στην Αθήνα, καθώς επίσης και από τον ιερομόναχο Εμμανουήλ Λουλουδάκη, που έχει ταφεί πίσω από το ιερό.

Απολαύστε τις εικόνες από την εναέρια ξενάγηση που αποκαλύπτουν το μεγαλείο αυτού του στρατηγικού σημείου της Αθήνας. Το ηλιοβασίλεμα είναι ίσως η πιο μαγική στιγμή, όταν ο ουρανός και η πόλη βάφονται με ζεστά χρώματα και η θέα γίνεται σχεδόν κινηματογραφική.

