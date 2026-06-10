Η ανάρτηση της Άννα Μαρίας Βέλλη στο TikTok.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε η Άννα Μαρία Βέλλη στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το πάρτι του γάμου της.

Η γνωστή youtuber το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της Άρη Σλοβάκη, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα και στη συνέχεια έκαναν μία συγκέντρωση για τους φίλους και τους καλεσμένους τους.

Η ίδια μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, επέλεξε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από εκείνη την ημέρα.

Με την σημερινή της ωστόσο ανάρτηση, φαίνεται να απαντά σε όσους άφησαν ένα αρνητικό σχόλιο και συγκεκριμένα με το γεγονός ότι δημοσίευσε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της.

Έτσι, μέσω ενός σύντομου βίντεο από τη στιγμή που χορεύει με τον σύζυγό της, έδωσε την απάντησή της: «Με εσένα ήταν γραμμένο να δεθώ», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.

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{https://www.tiktok.com/@amiyiamireal/video/7649731670035172630?lang=el-GR}

Η δημοσίευση συγκέντρωσε πληθώρα από θετικά σχόλια από τους ακόλουθούς της, με την ίδια να αναφέρει στη λεζάντα της: «Για τους haters για να έχουν να γράψουν πως κουράστηκαν με το γάμο κοντεντ γιατί τους σκέφτομαι και τους συμπονώ».