Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1%, στα 4.115,89 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Ιουλίου

Σε υψηλό δύο εβδομάδων κινήθηκε ο χρυσός την Τετάρτη, με τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και τις τεχνικές αγορές να στηρίζουν τις τιμές, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναμένουν την επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1%, στα 4.115,89 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Αύγουστο, σημείωσαν άνοδο 1,1%, στα 4.120,60 δολάρια.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου εντείνουν τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, όμως, η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Οι πληθωριστικές ανησυχίες που προκαλεί η άνοδος του πετρελαίου αντισταθμίζονται από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και τις ελπίδες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Η μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις στην ανάκαμψη του χρυσού, ωστόσο τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά παραμένουν ισχυρό επίπεδο τεχνικής στήριξης.

Οι ανησυχίες στις ενεργειακές αγορές εντάθηκαν μετά την αλλαγή πορείας τριών δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό προς την Κίνα και την Ινδία στην Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από απειλές των Χούθι της Υεμένης, εξέλιξη που έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

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Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη Fed, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στα αμερικανικά επιτόκια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ

αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο για το υπόλοιπο του 2026, ενώ οι traders αποτιμούν πιθανότητα περίπου 68% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 1% στα 59,35 δολάρια ανά ουγγιά, την πλατίνα κατά 1,1% στα 1.646,63 δολάρια και το παλλάδιο κατά 1,8% στα 1.305,41 δολάρια.