«Είναι νόμιμη; Πρέπει να τη δεχτώ; Τι δικαιώματα έχω;» αναρωτιούνται οι ενοικαστές όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με επικείμενη αύξηση.

Τον τελευταίο καιρό πολλοί ενοικιαστές έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στο ενοίκιο και αναρωτιούνται: «Είναι νόμιμη; Πρέπει να τη δεχτώ; Τι δικαιώματα έχω;»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) δίνει σαφείς απαντήσεις.

Πότε είναι νόμιμη η αύξηση του ενοικίου;

Μια αύξηση ενοικίου είναι νόμιμη μόνο όταν προβλέπεται στη σύμβαση που έχεις υπογράψει. Δηλαδή:

Αν υπάρχει γραπτός όρος στη σύμβαση που προβλέπει π.χ. ετήσια αύξηση 3%, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να την εφαρμόσει.

Αν δεν υπάρχει κανένας όρος για αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το ενοίκιο στη διάρκεια της μίσθωσης.

Πότε μπορεί να γίνει αύξηση;

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Μόνο αν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει νέα τιμή για να ανανεώσει τη σύμβαση.

Αν η μίσθωση συνεχίζεται «σιωπηρά» (χωρίς νέα σύμβαση): Τότε μπορεί να προτείνει νέα τιμή, όχι όμως να την επιβάλει χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή. Μπορεί όμως να καταγγείλει τη μίσθωση.

Μπορώ να αρνηθώ την αύξηση;

Κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, ναι. Κανένας δεν μπορεί να σε αναγκάσει να δεχτείς νέα τιμή χωρίς τη θέλησή σου.

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Αν διαφωνείς με την προτεινόμενη αύξηση:

Μπορείς να αρνηθείς και να συνεχίσεις να πληρώνεις το παλιό ποσό, εφόσον δεν έχει λήξει η σύμβαση και δεν υπάρχει σχετικός όρος.

Μπορεί όμως ο ιδιοκτήτης να μην ανανεώσει τη σύμβαση στο τέλος της περιόδου ή να σε καλέσει να αποχωρήσεις με βάση το νόμο.

Προσοχή:

Μια αύξηση δεν είναι αυτόματα παράνομη, αλλά πρέπει να είναι συμφωνημένη.

Αν δεχτείς σιωπηρά την αύξηση (π.χ. την πληρώνεις για μήνες χωρίς αντίδραση), θεωρείται ότι συμφωνείς.

Ποτέ μη συμφωνείς προφορικά για κάτι που αλλάζει τους οικονομικούς όρους.

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