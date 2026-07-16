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Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού από τις διακοπές της στη Μήλο.

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Βάσω Λασκαράκη, καθώς βρίσκεται για διακοπές στο νησί της Μηλού.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγό της, Λευτέρης Σουλτάτος, αλλά και η κόρη της Εύα.

Η ηθοποιός μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Οι φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει είναι άκρως ρομαντικές καθώς ποζάρει στο πλευρό του συζύγου της με θέα το ηλιοβασίλεμα.

«Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο.

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{https://www.instagram.com/p/Da2QNiTjXws/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, μέσω Instagram Story, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την κόρη της, η οποία φαίνεται από μακριά και μοιάζει σαν να κατευθύνεται προς το ηλιοβασίλεμα.

Την φετινή τηλεοπτική χρονιά η Βάσω Λασκαράκη επέστρεψε στην μικρή οθόνη με τη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha «Το Σόι Σου», όπου ενσαρκώνει το ρόλο της Λυδίας.

Το οικογενειακό σήριαλ, επέστρεψε φέτος, ύστερα από έξι χρόνια και όπως όλα δείχνουν οι ηθοποιοί έχουν ήδη ετοιμάσει ορισμένα επεισόδια για τη νέα σεζόν.

Η Βάσω Λασκαράκη, πριν από μερικές ημέρες θέλησε να αποχαιρετήσει την έκτη σεζόν της σειράς αναρτώντας μία ομαδική φωτογραφία παρέα με τους συνεργάτες της:

«Τελευταίο γύρισμα 6ης σεζόν. Το σοι σου. Η καθιερωμένη φωτό. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…».

{https://www.instagram.com/p/Dak5rSft-bf/?hl=el}