Μειώνει τη χοληστερίνη πολύ περισσότερο από ό,τι μόνο οι στατίνες.

Ο FDA έδωσε το «πράσινο φως» σε νέο χάπι για τη χοληστερίνη, το πρώτο του είδους του που εγκρίνει. Έχει σχεδιαστεί νια να βοηθά στη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης πέρα από αυτό που μπορούν να πετύχουν μόνο οι στατίνες.

Το χάπι Lipfendra της Merck προορίζεται για τη θεραπεία ασθενών με υπερχοληστερολαιμία, δηλαδή έχουν αυξημένα επίπεδα της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης στο αίμα, τα οποία συχνά οδηγούν σε συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

Με την έγκριση της υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, το Lipfendra θα γίνει ο πρώτος αναστολέας PCSK9 που λαμβάνεται διά του στόμαχος ο οποίος θα εισέλθει στην αγορά, προσφέροντας μία εναλλακτική σε μια κατηγορία φαρμάκων για τη χοληστερίνη, στην οποία κυριαρχούν τα ενέσιμα.

Το νέο φάρμακο μπορεί να ληφθεί με μια στατίνη. Οι στατίνες μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα για όλους και κάποιοι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για τη μείωση της χοληστερόλης.

Πώς δρα το νέο χάπι για τη χοληστερίνη

Το χάπι δρα αναστέλλοντας την πρωτεΐνη PCSK9, η οποία έχει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης. Οι στατίνες αναστέλλουν ένα ένζυμο που χρησιμοποιεί το ήπαρ για την παραγωγή χοληστερόλης.

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Η έγκριση του FDA βασίζεται σε δύο δοκιμές τελικού σταδίου, οι οποίες έδειξαν ότι το χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα μείωσε μέσα σε έξι μήνες έως και 60% τη χοληστερόλη LDL. Η σημαντική μείωση παρατηρήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων κάποιων με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και εκείνων που ήδη λάμβαναν στατίνες.

«Η δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της LDL πολύ πάνω από αυτό που επιτυγχάνεται μόνο με στατίνες, σε ένα χάπι που λαμβάνεται εύκολα, πιστεύουμε ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει την περίθαλψη στις ΗΠΑ και να καταπολεμήσει έναν από τους μεγαλύτερους “δολοφόνους”», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Merck, Ρόμπερτ Ντέιβις.

Με πληροφορίες από WSJ, Reuters