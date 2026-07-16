Εξειδικευμένη μονάδα θα αναλάβει την ασφαλή απομάκρυνση και την εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.

Ένα κέλυφος παλιάς νάρκης ήρθε στο φως το πρωί της Πέμπτης (16/7) στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιων ερευνών επανελέγχου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των έργων για την επέκταση του 6ου Προβλήτα.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε βάθος 31 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων υποβρύχιων ελέγχων που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή εξέλιξη των εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε άμεσα, ενημερώνοντας την εξειδικευμένη στρατιωτική υπηρεσία η οποία θα αναλάβει πλέον την ασφαλή διαχείριση και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.