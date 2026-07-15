Και στις τρεις περιπτώσεις ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112».

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/07) στο Μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παρότι η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει πλέον σημαντική βελτίωση, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djz7f89ce19t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 85 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, καθώς και 11 εναέρια μέσα, εκ των οποίων επτά ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077348635902116049}

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Το πύρινο μέτωπο, που είχε φτάσει σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων και επεκτεινόταν προς την περιοχή Λαράνι, τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από τις συνεχείς ρίψεις νερού και την πολύωρη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djz4mm21mha9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βελτιωμένη η εικόνα σε Σουρωτή και Νεοχωρούδα

Αντίστοιχα βελτιωμένη είναι η εικόνα και στα δύο πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση έχει πλέον οριοθετηθεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχείρησαν 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβεστικά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzb5zh85p7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θετική είναι η εικόνα και στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα έχει επίσης τεθεί υπό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, 12 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε αεροσκάφη, ενώ είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077422865750609966}

Παρότι η εικόνα και στις τρεις πυρκαγιές είναι πλέον αισθητά καλύτερη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.