Λόγω της φωτιάς στάλθηκε 112 για εκκένωση προς τα Βασιλικά.

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και επιχειρούν για τον έλεγχο του μετώπου, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται.

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Φωτιά στη Σουρωτή: Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Βασιλικά

Νέος συναγερμός σήμανε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, καθώς στάλθηκε νέο 112 λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αφορά το βόρειο τμήμα της Σουρωτής και καλεί όσους βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά για την ασφάλειά τους.

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Πηγή: Γιώργος Ιωακείμ/Facebook

Ήχησε 112 για ετοιμότητα λόγω της φωτιάς

Λόγω της φωτιάς μάλιστα ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση των πολιτών. Το μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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