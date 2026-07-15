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Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασαν το βράδυ της Τρίτης (14/07) αστυνομικοί της ΔΑΟΕ στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος εντοπίστηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Τόσο στην κατοχή του, όσο και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 1.873 γραμμάρια

συσκευασία καπνού, με μείγμα ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης-καπνού, συνολικού βάρους 13 γραμμαρίων

4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας), συνολικού βάρους 175,6 γραμμαρίων,

900 ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και για κλοπή, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.