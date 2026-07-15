Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι κατέληξε σε αυλή σπιτιού.

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενους δύο ανήλικους που πήραν το αυτοκίνητο των γονιών τους και βγήκαν βόλτα έλαβε χώρα τα ξημερώματα στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι ηλικίας 14ετών έκαστος, εξετράπη της πορείας του για αδιευκρίνιστους λόγους, στον δρόμο Δαφνών – Σίβα, στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα οι δύο έφηβοι να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι κατέληξε σε αυλή σπιτιού.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους ανήλικους στο νοσοκομείο.

Οι 14χρονοι κρίθηκε πως ήταν καλά στην υγεία τους οπότε και λίγη ώρα αργότερα πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανηλίκων, ηλικίας 51 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πηγή: zarpanews.gr