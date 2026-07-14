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Ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 8χρονου παιδιού στην παραλία Λίγρες, στον δήμο Αγ.Βασιλείου της Κρήτης, όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα με το σωσίβιό του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07), όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Χώρας Σφακίων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου για ανήλικο που παρασυρόταν στη θαλάσσια περιοχή.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού και της Frontex, το τουριστικό σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», ενώ από ξηράς συνέδραμε ένα περιπολικό όχημα του ΛΣ.

Το τουριστικό σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» εντόπισε πρώτο τον 8χρονο, υπήκοο Γερμανίας, και τον περισυνέλεξε με ασφάλεια, μεταφέροντάς τον στην παραλία Λίγρες.

Ο 8χρονος, υπήκοος Γερμανίας, είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.