Οι οικογενειακές διακοπές και οι κοινές φωτογραφίες.

Τις πρώτες τους διακοπές ως οικογένεια απολαμβάνουν φέτος ο Κώστας Καραφώτης με τη σύζυγό του και την μικρή τους κόρη, με το ζευγάρι να απαθανατίζει την τρυφερή στιγμή.

Η σύζυγος του ερμηνευτή, Κάτια Μάνου, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την πρώτη τους απόδραση ως τριμελής οικογένεια, αναφέροντας στη λεζάντα της την βαθιά ευγνωμοσύνη και χαρά της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη τους, ενώ σε άλλες φωτογραφίες η Κάτια Μάνου κρατάει τρυφερά τη μικρή της και στέκεται στο πλευρό της φίλης της.

{https://www.instagram.com/p/Dar45VvDrKh/?hl=el&img_index=1}

Στο κείμενο της δημοσίευσης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα… με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως Τι άλλο να ζητήσεις;! #χορτάτη».

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Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Ιανουάριου του 2026, με τον ερμηνευτή να ανακοινώνει την είδηση λίγες ημέρες αργότερα.