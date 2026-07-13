Η εξήγηση που έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μέσω της οποίας θέλησε να εξηγήσει στους διαδικτυακούς του φίλους τους λόγους για τους οποίους δεν αποκαλύπτει τους προορισμούς που επισκέπτεται.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, έχει αποδείξει ότι επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης, διακοπών και ξεκούρασης, καθώς συχνά βρίσκεται μέσα στη φύση, μακριά από την πολυκοσμία.

Μέσα από τις αναρτήσεις του φαίνεται πως τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στο βουνό και την πεζοπορία, ενώ τα καλοκαίρια επιλέγει το κάμπινγκ σε απομονωμένες παραλίες και ακτές.

Αν και πολλοί από τους διαδικτυακούς του φίλους, ρωτούν προκειμένου να γνωρίσουν τα μέρη που επισκέπτεται ο ίδιος δεν επιθυμεί να τα αποκαλύψει.

Όπως εξήγησε μέσω σχετική του ανάρτηση στα social media, ο λόγος που το κρατάει κρυφό είναι διότι επιθυμεί να προστατεύσει από την πολυκοσμία τις ήρεμες παραλίες.

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«Μην με πείτε πάρα πολύ περίεργο ή σνομπ, αλλά με ρωτάτε πολλές φορές πού είναι αυτό το μέρος στην Εύβοια που πάω. Η αλήθεια είναι ότι δεν απαντάω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, ανέγγιχτα, να μην πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος και τα χαλάσει».

«Γενικότερα, νομίζω βέβαια ότι άμα ψαχτείτε, ιδιαίτερα στην Εύβοια που έχει πάρα πολλά μέρη, θα βρείτε απίστευτα πράγματα. Και πόσο μάλλον, δεν ξέρω αν σας αρέσει όλη αυτή η φιλοσοφία του κάμπινγκ, που από όσο καταλαβαίνω σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ, οπότε, συγγνώμη που δεν απαντάω και λέω τα μέρη που πάω, αλλά θέλω να τα κρατήσω έτσι όπως είναι, όσο μπορώ και όσο γίνεται».