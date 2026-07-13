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Η νέα ανάρτηση της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτή τη φορά, η γνωστή ερμηνεύτρια βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγώντας στην Κηφισίας άκουγε στο ραδιόφωνο μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου, το τραγούδι «Πάντα Γελαστοί».

Η ίδια δεν αντιστάθηκε στη μελωδία και τις νότες και άρχισε να τραγουδά το τραγούδι, αφήνοντας τη δική της χροιά να ακουστεί μαζί με αυτή του αείμνηστου ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Θεοδωρίδου δείχνει να απολαμβάνει τη διαδρομή λέγοντας μάλιστα ότι «Μεράκλωσε».

«Σταματάω και χορεύω ένα ζεϊμπέκικο μέσα στην Κηφισίας ε!», ακούστηκε να λέει σε ένα σημείο του αποσπάσματος.

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Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης πρόσθεσε: «Πάντα γελαστοί …και γελασμένοι… Δημήτρης Μητροπάνος. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος».

{https://www.instagram.com/p/DavQx-VIIX2/?hl=el}

Το τραγούδι «Πάντα γελαστοί» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου που εντάχθηκε στον δίσκο «Στου αιώνα την παράγκα», το 1996.

Η μουσική δημιουργήθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο, ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από τον Άλκη Αλκαίο. Παράλληλα, το περιεχόμενο του κομματιού φαίνεται να έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο με την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου να ταιριάζει στους στίχους και τη μουσική.