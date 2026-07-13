Tις δύο περιπτώσεις έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.

Δύο τραγικά περιστατικά καταγράφηκαν τη Δευτέρα (13/7) σε παραλίες της Χαλκιδικής, όπου ένας 86χρονος άνδρας και μία 66χρονη γυναίκα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην παραλία Φλογητών, στον δήμο Νέας Προποντίδας. Ένας 86χρονος λουόμενος ανασύρθηκε από τη θάλασσα και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Λίγες ώρες αργότερα, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Γερακινής, στον δήμο Πολυγύρου. Μία 66χρονη υπήκοος Σερβίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Tις δύο περιπτώσεις έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, τα ακριβή αίτια θανάτου της 66χρονης αναμένεται να διευκρινιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.