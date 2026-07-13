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Οι αρχές αναζητούν «αγνοούμενους» μετά το τροχαίο δυστύχημα σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών της χώρας.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Ακτή Ελεφαντοστού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, στον οδικό άξονα Τούμπα - Μπιανκούμα, στη γέφυρα Μπάφινγκ. Στο δυστύχημα ενεπλάκη «ένα λεωφορείο εταιρείας μεταφορών που είχε ξεκινήσει από την Οντιενέ, στα βόρεια, με προορισμό το Γιαμουσούκρο, στην κεντρική Ακτή Ελεφαντοστού», πρόσθεσε τo υπουργείο, χωρίς να προχωρήσει σε άλλες διευκρινίσεις.

Από τους 69 ανθρώπους που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 24 σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο, ομάδες διασωστών αναζητούν ακόμα «αγνοούμενους».

{https://x.com/UzalendoNews_KE/status/2076762414948008437}

Τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε άλλες αφρικανικές χώρες, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και των οχημάτων και της μη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας εκ μέρους των οδηγών.

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Περίπου 1.000 -1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα όπου κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Συγκριτικά, η Γαλλία μετρά 3.500 νεκρούς, αλλά με έναν στόλο 39 εκατομμυρίων οχημάτων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ