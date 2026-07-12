Ο 43χρονος Μανού, που είχε περάσει από την ΑΕΚ τη σεζόν 2007/08, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Μία άσχημη είδηση μας έρχεται από την Πορτογαλία, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μανού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 43 ετών.

Ο αδικοχαμένος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έπαιξε σε ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Αλβέρκα, η Μαρίτιμο, η Λέγκια Βαρσοβίας, η Βιτόρια Σετούμπαλ αλλά και η ΑΕΚ, από την οποία είχε περάσει με δανεισμό τη σεζόν 2007/08.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με πολλούς από τους συλλόγους που εκπροσώπησε ο Μανού να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον απροσδόκητο χαμό του Πορτογάλου.