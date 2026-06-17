Η δίωξη στρέφεται εναντίον επτά προσώπων, ανάμεσά τους η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι – προϊστάμενοι υπηρεσιών, καθώς και δύο μηχανικοί.

Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων, σχετικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται εναντίον επτά προσώπων, ανάμεσά τους η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι – προϊστάμενοι υπηρεσιών, καθώς και δύο μηχανικοί.

Τα πρόσωπα αυτά είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου. Η μήνυση αφορούσε, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις που φέρονται να συνδέονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του λούνα παρκ. Η έγκληση είχε αρχικά απορριφθεί από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στις πράξεις και τον θάνατο του νεαρού.

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Ωστόσο, διαφορετική άποψη είχε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε δεκτή την προσφυγή του πατέρα και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των ευρημάτων, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής την απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη με άλλη δικογραφία, η οποία αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος – και κατά περίπτωση συνέργειας ή ηθικής αυτουργίας. Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που ισχύει για τη δήμαρχο και μία αντιδήμαρχο.

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Για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε το περασμένο Σάββατο τέσσερα πρόσωπα, μετά από πολύμηνη δίκη, σε ποινές που φτάνουν έως και τα ισόβια. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια) σε κάθειρξη 9 ετών, ο χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance» σε κάθειρξη 6 ετών και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε εκδώσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας, σε κάθειρξη 13 ετών.

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