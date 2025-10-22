Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης και ενός εκ των κατηγορουμένων προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του αδικοχαμένου νεαρού.

Αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, και επτά ακόμη κατηγορουμένων στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σχετικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Η αναβολή προέκυψε μετά από αίτημα μίας εκ των κατηγορουμένων και ενός συνηγόρου άλλου κατηγορουμένου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, Γιώργου Καμπαϊλή, ο οποίος ζήτησε διεύρυνση του κατηγορητηρίου και τόνισε ότι δεν θα αφήσει τίποτα ανεξιχνίαστο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, εκτός από την έκπτωτη δήμαρχο, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο υπάλληλοι του δήμου, δύο μηχανολόγοι μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία και απλή συνέργεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddoupxy4yz7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το παιχνίδι Crazy Dance, το οποίο, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, ήταν ιδιοκατασκευή χωρίς έγκριση σχεδιασμού. Η δήμαρχος κατηγορείται ότι δεν διέταξε τη διακοπή λειτουργίας του παιχνιδιού, ενώ η άδεια λειτουργίας του 2023 είχε εκδοθεί χωρίς έλεγχο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση παραπέμφθηκαν σε ξεχωριστή δίκη τέσσερα άτομα, κατηγορούμενα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μεταξύ των οποίων ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών είχε αρχικά προσδιοριστεί για τις 20 Νοεμβρίου.