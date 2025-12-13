Μία δοκιμασία με δύο ζητούμενα είχε το σημερινό επεισόδιο GNTM.

Με μία δοκιμασία, διαφορετική από όλες τις άλλες, ήρθαν αντιμέτωπα σήμερα τα μοντέλα του GNTM 2025.

Καλεσμένη στο πλατό βρέθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία έντυσε τα μοντέλα με τα χαλιά της, με σκοπό εκείνοι να τα αναδείξουν και να τα απογειώσουν.

Η αποψινή δοκιμασία λοιπόν, έφερε άρωμα Ανατολής και τα μοντέλα μπροστά στο φακό να ποζάρουν, φορώντας τα χαλιά, με σκοπό να δείξουν πιο «ακριβοί», από ποτέ.

Στον ίδιο χρόνο ωστόσο, οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να κάνουν τα κοσμήματα που φορούν πιο ακριβά και λαμπερά, έχοντας ένα σαγηνευτικό βλέμμα και μία άψογη κορμοστασιά.

GNTM 6: Τέλος χρόνου για την Μιχαέλα

Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής του τελευταίου πλατό, έπαιξε στρατηγικά και φόρτωσε την Ξένια με την Ειρήνη με τα δύο μειονεκτήματα, με τα δύο κορίτσια να ποζάρουν στο μισό χρόνο, φορώντας τα πιο «δύσκολα» και βαριά χαλιά.

Ο ίδιος, κράτησε για τον εαυτό του, το πιο ελαφρύ και κόκκινο χαλί, ενώ το επόμενο που του άρεσε και θεωρούσε εύκαμπτο το έδωσε στον αδερφό του για να τον διευκολύνει.

Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή δοκιμασία, φαίνεται πως δυσκόλεψε ιδιαίτερα τα μοντέλα. Η Ξένια και η Μιχαέλα, την ώρα της κριτικής, βρέθηκαν σε αμηχανία, καθώς απογοητεύτηκαν από την τελική λήψη, ενώ ο Ανέστης, ήδη από το σετ, ήταν ιδιαίτερα νευριασμένος με την βοήθεια των κριτών.

Στον αντίποδα, ο Γιώργος, εντυπωσίασε με την απλοϊκότητά του και την ηρεμία του στο τελικό αποτέλεσμα, με την Ειρήνη να τον ακολουθεί στη θετική κριτική.

Ο Εντουάρντο με τη σειρά του δίχασε τον Λάκη, τον Έντι και τον Άγγελο, με τους τρεις κριτές, να διαφωνούν σχετικά με το αν είναι καλές ή όχι οι δύο λήψεις του.

Τα περιθώρια όμως έχουν στενέψει και ο μεγάλος τελικός βρίσκεται μόλις μία εβδομάδα μακριά.

Στην κορυφή της σημερινής δοκιμασίας λοιπόν, βρέθηκαν: η Ειρήνη και η Ραφαηλία, με τον Γιώργο να ακολουθεί.

Από τα δύο κορίτσια, η Ειρήνη, κέρδισε τις εντυπώσεις, έχοντας αποσπάσει τα πιο θετικά σχόλια και με ένα μεγάλο χαμόγελο ευχαρίστησε την Ηλιάνα, ενώ κατέκτησε το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή στη βίλα του σπιτιού.

Ο Εντουάρντο, ο Μχάλης και η Μιχαέλα ωστόσο, βρέθηκαν στην αντίθετη πλευρά.

Ο χρόνος όμως σταμάτησε για Την Μιχαέλα, η οποία φανερά επηρεασμένη και απογοητευμένη από το αποτέλεσμα, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, τους κριτές και το όνειρο του τίτλου.

