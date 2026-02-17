Κριτές, συντελεστές και πρώην διαγωνιζόμενες κατά της Τάιρα Μπανκς στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Είναι η Τάιρα Μπανκς η απόλυτη κακιά του America's Next Top Model: Εξαρτάται από το ποιον ρωτάει κάποιος.

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix ανοίγει ξανά τις πληγές του «America's Next Top Model», του δημοφιλούς ριάλιτι σόου που ξεκίνησε υποσχόμενο στις νεαρές μια ευκαιρία για μια πραγματική καριέρα στο μόντελινγκ. Σε τρία επεισόδια, οι Μπανκς, πρώην διαγωνιζόμενοι και άλλοι κριτές, συμπεριλαμβανομένου του φωτογράφου Νάιτζελ Μπάρκερ, ανατρέχουν στην εκπομπή, η οποία διήρκεσε από το 2003 έως το 2018. Κάποιοι την κατακρίνουν, ενώ η ίδια η Banks προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα από την δική της οπτική, που έρχεται σε αντίθεση των περισσότερων.

«Υπήρξαν λάθη; Ναι. Πολλά. Ήταν η Τάιρα υπεύθυνη για όλα αυτά; Όχι, φυσικά και όχι», δήλωσε ο Μπάρκερ στο CNN, πριν από την κυκλοφορία του «Reality Check: Inside America's Next Top Model». «Αλλά ήταν μέρος τους; Ναι» απάντησε. «Αλλά, επίσης», πρόσθεσε, «όταν μια γυναίκα είναι επικεφαλής κάποιου πράγματος και επιχειρηματίας, οι άνθρωποι συχνά καταδικάζουν τις γυναίκες με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι θα έκαναν αν ένας άντρας είχε κάνει πράγματα».

Η Τάιρα Μπανκς είχε ήδη μια επικερδή καριέρα ως μοντέλο όταν δημιούργησε το ριάλιτι σόου με νεαρές γυναίκες που περνούσαν από μια σειρά προκλήσεων για να κερδίσουν τον τίτλο του «top model», που περιελάμβανε συμβόλαιο με ένα μεγάλο πρακτορείο. Η Μπανκς ήταν επίσης παρουσιάστρια και εκτελεστική παραγωγός του σόου.

{https://www.youtube.com/watch?v=64eaReTHCgc}

Με την εμμονή της με τη μόδα, την οικειότητά της με τις διασημότητες, το «America’s Next Top Model» αντικατόπτριζε την εποχή που προβλήθηκε και έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Η εκπομπή απέκτησε μια νέα ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθιστώντας την δημοφιλή σε ορισμένους που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν έκανε το ντεμπούτο της.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, πολλές προκλήσεις αντιμετωπίζονταν όλο και περισσότερο με χλευασμό, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογράφισης στην οποία οι διαγωνιζόμενες άλλαζαν φυλές. Σε μία άλλη περίπτωση μία διαγωνιζόμενη της οποίας η μητέρα είχε πυροβοληθεί και είχε παραλύσει αναγκάστηκε να ποζάρει ως θύμα πυροβολισμού. Οι διαγωνιζόμενες συχνά επικρίνονταν για το βάρος τους. Όλα αυτά στο βωμό της αναγνωρισιμότητας.

Ο Μπάρκερ διετέλεσε φωτογράφος και κριτής για 18 σεζόν της εκπομπής, πριν αυτός και οι φίλοι του «οι δύο Jays», ο coach της πασαρέλας και κριτής J. Alexander, γνωστός και ως Miss J, και ο creative director και κριτής Jay Manuel, γνωστός και ως Mr. Jay, απολυθούν το 2012.

«Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μιλούσαν, ας πούμε, για μικροκαμωμένα μοντέλα. Δεν μιλούσαν για μοντέλα plus size. Δεν μιλούσαν για έγχρωμα μοντέλα, αλλά η Τάιρα το έκανε και έφερε αυτά τα θέματα στην επιφάνεια», δήλωσε ο Μπάρκερ στο CNN. «Πολύ ευαίσθητα, πολύ δύσκολα θέματα για να μιλήσει κανείς. Και ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι μιλούσαν γι' αυτά και μετά παίρναμε αποφάσεις και λέγαμε, ω, αυτό ήταν απαίσιο».

Στο σκοτάδι

Το περιεχόμενο της σειράς ντοκιμαντέρ, την οποία ο Μπάρκερ είδε ολόκληρη πριν από το ντεμπούτο της, εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μια υπόθεση αφορά την Σάντι Σάλιβαν, διαγωνιζόμενη στον 2ο κύκλο. Όταν η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά, ένα επεισόδιο περιείχε μια σκηνή στην οποία η Σάλιβαν παρουσιάστηκε να έχει κάνει σεξ με έναν άντρα που γνώρισε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μιλάνο με τους συνδιαγωνιζόμενές της. Κάποιες ήταν μάρτυρες του περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα παρουσία του κινηματογραφικού συνεργείου. Όταν η σειρά προβλήθηκε, η Σάλιβαν παρουσιάστηκε ως συντετριμμένη αφού συνειδητοποίησε ότι είχε απατήσει τον σύντροφό της.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, η Σάλιβαν αποκαλύπτει ότι ήταν μεθυσμένη και δεν θα μπορούσε να συναινέσει στο να κάνει σεξ με τον άντρα, τον οποίο είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτός ήταν μετακύ των ατόμων που φρόντισαν για τη μεταφορά των διαγωνιζόμενων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη.

Η Σάλιβαν είπε στο Netflix ότι «ήταν πολύ μεθυσμένη» αφού ήπιε κρασί κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, όταν η ομάδα των οδηγών Vespa κλήθηκε να έρθει από την παραγωγή. «Τον θυμάμαι σαν να ήταν πάνω μου», λέει στο ντοκιμαντέρ. «Ήμουν λιπόθυμη. Κανείς δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει. Και όλα τραβήχθηκαν σε βίντεο, όλα».

{https://www.youtube.com/watch?v=85-dGlQhox0}

Η Σάλιβαν έκανε ανάρτηση στα social media μετά την πρεμιέρα του «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» τη Δευτέρα, εξηγώντας γιατί συμφώνησε να συμμετάσχει στη σειρά. «Στην ηλικία των 43 ετών, συνεχίζω να παλεύω με αυτό. Χαμογελάω πάντα. Γι' αυτό άδραξα αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζοντας ότι η Τάιρα δεν είχε τον έλεγχο της αφήγησής μου, ότι ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί εδώ με στήριζαν... γι' αυτό το έκανα», έγραψε. «Το έκανα για μένα. Γιατί είχα σημασία και εξακολουθώ να έχω! Η αγάπη που ένιωσα σήμερα ήταν τεράστια. Ευχαριστώ όλους όσους με άκουσαν».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, η Μπανκς δέχεται ερώτημα για το τι θυμάται από αυτό που συνέβη στη Σάλιβαν. Είναι «δύσκολο» να το συζητήσει γιατί «αυτό δεν είναι το πεδίο μου» απάντησε.

Ο Μπάρκερ δήλωσε στο CNN ότι γνώριζε όσα γνώριζαν και οι τηλεθεατές εκείνη την εποχή και συνεργάστηκε με τη Σάλιβαν πολλές φορές μετά την εμφάνισή της στο σόου.

«Όταν το είδα, σκέφτηκα, "Θεέ μου, αυτό είναι απαίσιο και τρελό". Και τα ίδια πράγματα που περνούν από το μυαλό οποιουδήποτε φυσιολογικού ανθρώπου, όπως "Επέτρεψαν να συμβεί αυτό;"», είπε. «Ή "Δεν το σταμάτησαν αυτό;" Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημα με πολλές από αυτές τις εκπομπές. Η ιδέα πίσω από αυτές είναι ότι αναζητούν αυτές τις πραγματικά αλλόκοτες στιγμές. Και όταν το κάνουν, απλώς τις αφήνουν να κάνουν την πορεία τους και δεν ορμούν μέσα».

Ο Μπάρκερ είπε ότι οι κριτές ήταν χωριστά από τις διαγωνιζόμενες κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους των γυρισμάτων και δεν ενημερώθηκαν για πολλές από τις λεπτομέρειες της παραγωγής.

Τώρα που είναι πατέρας ενός 20χρονου γιου και μιας 17χρονης κόρης, ο Μπάρκερ είπε ότι έχει μια λίγο διαφορετική οπτική για τους νέους που συμμετείχαν στην εκπομπή - ειδικά τη Σάλιβαν - λέγοντας ότι θα «τρομοκρατούνταν» αν τα παιδιά του έμπλεκαν σε παρόμοιες καταστάσεις.

«Όταν παρακολουθούσα την εκπομπή, ένιωσα πολύ, πολύ άσχημα για τη Σάντι», είπε. «Είναι μια πολύ γλυκιά, πολύ ευγενική, αξιαγάπητη γυναίκα».

Δεν ήταν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που αντιμετώπισαν προκλήσεις στην αρχική σειρά όμως. Ο Jay Manuel, makeup artist που έγινε creative director στο σόου , μιλά στη σειρά ντοκιμαντέρ για το πώς άλλαξε η σχέση του με την Μπανκς, η οποία από στενή φίλη έγινε αυτό που ο Manuel παρουσιάζει ως ψυχρή.

{https://www.youtube.com/watch?v=XgxIIT1o2qM}

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, ο ίδιος περιγράφει την προσπάθειά του να φύγει από την εκπομπή. Η Μπανκς τον έπεισε να μείνει και έναν μήνα μετά τον απέλυσε.

Ο Alexander, ο οποίος ήταν γνωστός στην εκπομπή ως «Miss J» και γνωστός στη βιομηχανία της μόδας για το ότι δίδασκε μοντέλα πώς να περπατούν σε πασαρέλα, λέει ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022, πέρασε πέντε εβδομάδες σε κώμα και δεν μπορεί να περπατήσει. Αποκάλυψε επίσης ότι ενώ ο Μπάρκερ και ο Manuel τον επισκέφτηκαν η Μπανκς δεν πήγε ποτέ να τον δει.

Ο Μπάρκερ συμφώνησε να κάνει τη σειρά ντοκιμαντέρ εν μέρει επειδή αυτός και «οι δύο Jays» είχαν ήδη συζητήσει να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για την εκπομπή και το Netflix έφερε τον σκηνοθέτη Mor Loushy και τον Daniel Sivan, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο «American Manhunt: Osama bin Laden».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, η Μπανκς αφήνει υπονοούμενα για την επαναφορά της σειράς. Ενώ ο Μπάρκερ είπε ότι δεν είχε μάθει καμία λεπτομέρεια για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό, αν και έχει επικοινωνήσει μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, και την προειδοποίησε ότι θα πρέπει να θυμάται πώς η αρχική εκπομπή πήρε την κατηφόρα όταν αυτός και «οι δύο Jays» απολύθηκαν.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, εκτός αν έχεις το σωστό καστ ή τη σωστή συνταγή, δεν θα έχεις τη σωστή σειρά», είπε.

Με πληροφορίες του CNN





