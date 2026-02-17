Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026.

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής, πρωταγωνιστώντας στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026 τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά.

Συνολικά, 57 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα, Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward, καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+, αλλά και στις Ειδικές Προβολές.

Το Φεστιβάλ στηρίζει για μία ακόμα χρονιά έμπρακτα το ελληνικό ντοκιμαντέρ, καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του. Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.

Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη, η αξιοποίηση του αρχείου ως εργαλείου αναστοχασμού, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου διοργανώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Τη γνωμοδοτική επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών συγκρότησαν η Άννα Αντωνοπούλου, κινηματογραφίστρια, ο Λεωνίδας Κωνστανταράκος, παραγωγός και ο Στρατής Χατζηελενούδας, σκηνοθέτης.

Ανεξάρτητα βραβεία

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά.

Φέτος, στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θεσμοθετείται ένα νέο βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ύψους 5.000 ευρώ. Καθώς οι πόλεις είναι ο γεωμετρικός τόπος στον οποίο συναντιούνται οι ζωές και τα όνειρα των ανθρώπων που τις κατοικούν, η θεματική ενότητα των ελληνικών ταινιών του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα μπορούν να είναι υποψήφιες για το βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ονομάζεται «Ιστορίες πόλης» (City stories) και οι ταινίες που περιλαμβάνει διαπραγματεύονται θέματα ή αφηγούνται ιστορίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες πόλεις και την καθημερινή ζωή σ’ αυτές.

Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ του 28ου ΦΝΘ

Διεθνές Διαγωνιστικό

Αλλού ο δρόμος, Ειρήνη Βουρλούμη



Ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί που κινούνται στην πόλη ως σιωπηλοί ονειροπόλοι. Ο Κωνσταντίνος πλησιάζει τη σύνταξη έπειτα από μισό αιώνα στο τιμόνι και ξεκινά κάθε βάρδια με μια τελετή κάτω από την Ακρόπολη. Ο Σάνι, Νιγηριανός ηθοποιός και οικογενειάρχης, αιωρείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και την επιθυμία για την τέχνη. Ο Γιώργος, γεννημένος περφόρμερ, τραγουδά ερωτικά λαϊκά σε μικρά νυχτερινά κέντρα. Συνδυάζοντας παρατήρηση και μουσικές σκηνές, η ταινία ερευνά τη ρουτίνα, τη μνήμη και την επιθυμία σε μια πόλη σμιλεμένη από την κρίση και την επιμονή.



Σωνιέρου 4, Φωκίων Μπόγρης



Ο Κώστας ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Πάντα σε ρόλους κινηματογραφικού «σκληρού», πέρασε από κάθε είδους σετ –του Φίνου, του Αγγελόπουλου, του Γκουσγκούνη, της βιντεοπαραγωγής, της τηλεόρασης– κυνηγώντας μια ευκαιρία. Φέρνοντας την ιστορία ενός δευτεραγωνιστή στο προσκήνιο, διανύουμε παράλληλα 50 χρόνια ελληνικού σινεμά.



Bugboy, Λουκάς Παλαιοκρασσάς



Ο Γιώργος, ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης, μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο.

Διαγωνιστικό Newcomers

Δεν κοστίζει τίποτα, Μαίρη Μπουλή



Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μία από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.



Μικροσκοπικοί Θεοί, Πάνος Δεληγιάννης



Η ζωή είναι μια διαρκής κίνηση από τον βυθό του προσωπικού μας σύμπαντος στην επιφάνεια του κόσμου. Καταδυόμαστε μέσα μας, αναδυόμαστε στην καθημερινότητα. Ταλαντευόμαστε από την ενδοσκόπηση στην εξωστρέφεια, από το μικρόκοσμό μας στον κόσμο. Αυτό το εκκρεμές είναι η ιστορία της εικαστικού Κλειούς Γκιζελή, εκκρεμές που φτάνει από τον μυστικό χώρο ενός διαμερίσματος ως τον φανερό κόσμο μιας σχολικής τάξης, από ένα ρετιρέ της Κυψέλης στη ζωή των δρόμων της, από έργα μινιατούρες έως το κοινωνικό έργο της εκπαίδευσης. Αυτό το εκκρεμές είναι η ιστορία της ταινίας, το εκκρεμές μιας γυναίκας, αλλά και όλων μας.



EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού, Γιώργος Ηλιόπουλος



Εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι κάτοικοι της Ίμβρου αναζητούν ένα νέο παρόν, με τις συνέπειες των μετακινήσεων πληθυσμών γύρω τους ακόμα ορατές. Ερειπωμένα χωριά, ζωές που χάθηκαν στον χρόνο, ήθη, έθιμα και τελετουργίες συνδιαμορφώνουν ένα ιδιότυπο πολιτισμικό παλίμψηστο, όπου οι μνήμες και τα σύνορα μετατοπίζονται διαρκώς. Η συνύπαρξη όμως δεν είναι πάντα εύκολη.

Διαγωνιστικό >>Film Forward

Άλογο και Αναβάτης, Παναγιώτης Ευαγγελίδης



Τρεις μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου. Η Σύλβια και ο Γιάννης μιλάνε, αστειεύονται, κοιτάζουν, ξαφνιάζονται, ερωτεύονται και μαθαίνουν να ακούνε τους ήχους του κόσμου που τους περιβάλλει, υφαίνοντας το δικό τους κουκούλι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.



Ιστορίες ενός ψέματος, Όλια Βερροιοπούλου



«Στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, μαθαίνω ότι μια παιδική μου φίλη είναι άρρωστη. Οι γιατροί και η οικογένειά της το κρύβουν από εκείνη, και πρέπει κι εγώ µε τη σειρά µου να το κρατήσω µυστικό. Μπερδεµένη, αρχίζω να θυµάµαι. Έχοντας µεγαλώσει περιτριγυρισµένη από γιατρούς, θυµάµαι ότι ήµουν µέρος αυτής της πρακτικής στο παρελθόν κι ότι έχει επηρεάσει αγαπηµένα µου πρόσωπα. Αποφασίζω να µιλήσω στον γιατρό µπαµπά µου και ξεκινώ µια βαθιά προσωπική έρευνα στην προσπάθειά µου να κατανοήσω το σκεπτικό πίσω από τα ιατρικά ψέµατα σήµερα και τότε…» αναφέρει η σκηνοθέτις.



Dear Future, Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη



Ένα υπόγειο αρχείο για την ανθρωπότητα στην Αρκτική, μουσειακά αντικείμενα που περιμένουν την τύχη τους σε μία αποθήκη στην Ολλανδία, αθέατες τοιχογραφίες σε ένα δάσος της Ελβετίας και μια νευροεπιστημονική μελέτη πάνω στο συναίσθημα, αποκαλύπτουν έναν κόσμο σε παύση, που περιμένει να διαμορφωθεί από την μνήμη και τη φύση· ένα κόσμο ανάμεσα σε όσα έχουν χαθεί και σε όσα ακόμα δεν έχουν έρθει.

Ειδικές προβολές

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές, Φοίβος Κοντογιάννης



Πώς η μουσική σημαδεύει όσα συμβαίνουν μεταξύ ζωής και θανάτου; Μπορεί μια μουσική τελετουργία να είναι αρχαία και σύγχρονη, νοσταλγική και ταυτόχρονα απολύτως επίκαιρη; Στην Ελλάδα και στα νότια Βαλκάνια, η δημιουργία της μουσικής συχνά συνδέεται με τα έθιμα και τις παραδόσεις του κύκλου της ζωής – γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για κάθε κοινότητα.



Ζούμε ανάμεσά σας, Μαρία Κατσικαδάκου (aka Maria Cyber)



Τι κοινό έχουν μια λεσβία ακτιβίστρια, ένας συντηρητικός, ένας gay pornstar, ένας ηθοποιός, ένα τρανς αγόρι, μια νοσηλεύτρια, ένας δάσκαλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, μια διαφημίστρια και πολλοί άλλοι που παρελαύνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ; Έχουν όλοι τους διαβήτη τύπου 1. Πριν δέκα χρόνια, στην Αθήνα, μια ομάδα γλυκών ανθρώπων ενώθηκε με τον κοινό σκοπό να δώσει ορατότητα σε κάτι αόρατο: τον διαβήτη.



Θραξ Πανκc Kuzin, Γιώργος Σπυρίδης



Τι είναι το πιο νόστιμο; Ο καυτερός παραδοσιακός κόκκινος θρακιώτικος τραχανάς; H μοναδική σε εκτέλεση και φινέτσα ναπολιτάνικη πίτσα Canotto; Ή το φανταστικό θρακοκινέζικο fusion με το απίστευτο Έβρος; Οι Θραξ Πανκc δημιουργούν μια ανεπανάληπτη πανκ γευστική πανδαισία, προτείνοντας ένα εναλλακτικό χορταστικό μουσικό πανδαιμόνιο.



Τρέχοντας τα κύματα, Γιάννης Καραπιπερίδης



Καθώς ο Γιώργος Παπαλιός προπονείται για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του –από τη ναυτιλία και την επαναστατική Κούβα έως τη διαμόρφωση του ελληνικού κινηματογράφου και της πολιτιστικής πολιτικής–, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό ταξίδι που συνομιλεί με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

...Ένας δρόμος θάλασσα, Βούλα Κωστάκη



Μακριά είναι εκεί που δεν θέλεις να πας. Μια αποστολή της ΕΡΤ3 εκεί όπου η θάλασσα ενώνει, εκεί όπου ο εθελοντισμός μετατρέπεται σε ταξίδι ζωής για τους ακρίτες – 450 ναυτικά μίλια, 5.525 ιατρικές εξετάσεις, 18 ιατρικές ειδικότητες, 132 εθελοντές. Η κραυγή των ελληνικών ακριτικών νησιών και ο ψίθυρος της προσφοράς συνυφαίνεται με τους ήχους του Αιγαίου.



Αέναα κύματα, Ιωάννης Παπαλοΐζου



Ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο αφηγητής ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στην Κύπρο και αναλογίζεται μια ανεξίτηλη φιλία που καθορίστηκε από τον αποχωρισμό. Το ντοκιμαντέρ Αέναα κύματα προσφέρει μια πιο προσωπική οπτική στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Ένας ποιητικός στοχασμός στη μνήμη, στο ανήκειν και στην επίμονη έλξη της πατρίδας.



Αναπαραστάσεις, Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη Στείρου



Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μάρπησσα της Πάρου, όλες οι καθημερινές εργασίες σταματούν, γιατί οι Μαρπησσαίοι κουβαλούν σταυρούς, σιδερώνουν στολές Ρωμαίων στρατιωτών, προσπαθούν να αποφασίσουν αν το γκρενά ταιριάζει περισσότερο στον Χριστό ή στον Ιούδα. Οι γυναίκες του χωριού ενορχηστρώνουν ένα θρησκευτικό θέαμα για το πλήθος επισκεπτών του νησιού.



Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο, Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά



Το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα κάποτε εξόπλιζε στρατούς σε πολέμους ανά τον κόσμο. Σήμερα στέκει εγκαταλελειμμένο. Καθώς η διαδικασία απορρύπανσης αποκαλύπτει εκρηκτικά θαμμένα ακόμη στο έδαφός του, τέσσερις πρώην εργάτες μοιράζονται τις μνήμες τους – την περηφάνια για την τέχνη τους, τη θλίψη για τις τραγωδίες της και το τι σημαίνει να επιβιώνεις παράγοντας θάνατo.



Αχιλλέας Κυριακίδης – Μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη, Αγγελική Φλωράκη



Ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητα του Αχιλλέα Κυριακίδη. Ανάμεσα στον λόγο και τη σιωπή αναδύεται ο άνθρωπος πίσω από τον συγγραφέα, τον μεταφραστή και τον σκηνοθέτη.

Ένα πορτρέτο του αθέατου. Βαγόνια στη βροχή, Θωμάς Σίδερης



Σε διάστημα ενός αιώνα στα Βαλκάνια, οι εμπειρίες του εκτοπισμού επανέρχονται, καθώς ανθρώπινες ζωές διασχίζουν σύνορα, όπως τα βαγόνια στη βροχή. Μέσα από τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων που εκτοπίστηκαν ως παιδιά στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία χαρτογραφεί έναν αιώνα προσφυγικών μετακινήσεων στα Βαλκάνια, σε ρευστά τοπία συνόρων, μνήμης και βίας.



Βίλμα: Το τελευταίο αντίο, Κώστας Μπακιρτζής, Κωστής Σταμούλης



Ένα κινηματογραφικό αντίο στον κινηματογράφο «Βίλμα» της Θεσσαλονίκης, που έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2024 ως ο τελευταίος παραδοσιακός ερωτικός κινηματογράφος της Ελλάδας. Παράλληλα, ένας χαιρετισμός στα θρυλικά «Λαϊκόν» και «Σταρ», ναούς του είδους στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Επώνυμοι και ανώνυμοι συμμετέχουν σε αυτό το ύστατο αντίο.



Γεννημένος δύο φορές, Στέλιος Κούλογλου



Σε ηλικία 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονοφσκί πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Η ιστορία του είναι προειδοποίηση και δώρο.



Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ΄ 1960-1974, Λεωνίδας Βαρδαρός



Με την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους της τριλογίας ολοκληρώνεται και μια οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε χαλεπούς καιρούς – από το 1-1-4 και τους Λαμπράκηδες μέχρι τα κολαστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ και της Γενικής Ασφάλειας. Πορτρέτα γυναικών της διπλανής πόρτας που βίωσαν στο πετσί τους την αξία του αγώνα.



Ζεστό κρύο υγρό ξηρό, Κλέαρχος Εδουάρδο Παπανικολάου, Μάριος Κλεφτάκης



Το 1965 ο Λι Κουάν Γιου ανακήρυξε την ανεξαρτησία λέγοντας ότι «η Σιγκαπούρη όχι μόνο θα γίνει μητρόπολη, αλλά θα αντέξει για 1.000 χρόνια, και όσοι δεν σκέφτονται με αυτούς τους όρους δεν αξίζουν την επιβίωση». Μισό αιώνα μετά, καθώς η κατάρρευση απειλεί τις πόλεις του κόσμου, η Σιγκαπούρη συνεχίζει την πορεία προς το αστικό θαύμα. Αλλά με ποιο κόστος;



Η ανοσία της Εύας, Γιάννης Μισουρίδης



Η Εύα, μια μεσήλικη ζωγράφος και εκκεντρική performer, ταλαντεύεται ανάμεσα στην τρέλα και την ανθρώπινη κωμωδία, στον έρωτα και τον φόβο του θανάτου. Άλλωστε, πάσχει από το «Σύνδρομο της Αλμπερτίνης», καθώς κάθε φορά ερωτεύεται παράφορα την ηρωίδα των ίδιων της των έργων. Το πάθος αυτό την ωθεί στα όρια της τρέλας. Στην καθημερινότητά της κάνει ό,τι μπορεί για να φροντίσει τη σχιζοφρενή μητέρα της, ενώ παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει μια σοβαρή ασθένεια που την απειλεί. Μπορεί η τέχνη να γίνει η σωτηρία της;



Η δημόσια ιδιωτική οικία – 9 στροφές για την Αθήνα, Τάσος Λάγγης



Πώς φαίνεται το μέλλον της Αθήνας μέσα από τα μάτια όσων κατοικούν την αρχιτεκτονική της; Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο σε εννέα στροφές που υιοθετεί τις οπτικές γωνίες άλλων σωμάτων και ακολουθεί τέσσερις νεαρές γυναίκες σε ένα ρετιρέ στην οδό Αχαρνών, σε μια γειτονιά με έντονη εθνοτική και κοινωνική διαστρωμάτωση.



Η νύχτα μυρίζει γιασεμί, Αντώνης Κόκκινος



Κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους πριν και μετά τον εγκλεισμό. Μέσα από μνήμες, την καθημερινότητα και τις επιλογές που τις διαμόρφωσαν, οι ιστορίες τους διασταυρώνονται πίσω από τα κάγκελα, εκεί όπου η έλλειψη της ελευθερίας συνυπάρχει με την αντοχή που γεννάει η ελπίδα.



Ιερά Οδός, 21 χλμ., Νικολέτα Παράσχη



Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος τελετουργίας και μύησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ιερότητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα. Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογήσεις των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλαιάς Ιεράς Οδού του κόσμου.



Κάτω από την επιφάνεια, Βασίλης Μπαραχανός



Έπειτα από ένα ατύχημα με μηχανή που τον άφησε παραπληγικό, ο Αντώνης Τσαπατάκης στρέφεται στην κολύμβηση και γίνεται παραολυμπιακός αθλητής. Μέσα από την προπόνηση, την οικογένεια και καθημερινές στιγμές, η ταινία παρακολουθεί τη σταδιακή επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας, της αντοχής και της ελευθερίας.



Μαίρη, Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου



Η Μαίρη, αθλήτρια bodybuilding, προετοιμάζεται για τον τελευταίο της αγώνα στο Αμβούργο. Ανάμεσα σε απαιτητικές προπονήσεις, εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις, επανεξετάζει τη σχέση με το σώμα της. H ταινία την παρακολουθεί κατά την περίοδο όπου η εμμονή της για σωματική υπεροχή αντικαθίσταται από την ανάγκη ενός πνευματικού νοήματος.



Πες μου, Νίκος Μεγγρέλης



Η φωτογράφος Ρενέ Ρεβάχ ακολουθεί τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου εκτοπίστηκαν οι πρόγονοί της, έως το Άουσβιτς και το Μπίρκεναου, με σκοπό να αντιμετωπίσει το γενεαλογικό τραύμα και να συνομιλήσει νοερά με τον παππού της, αναζητώντας τη θεραπεία του.



Στην Αμερική σαν πήγα, Άγγελος Κοβότσος



Η συναρπαστική ιστορία του μεγάλου δεξιοτέχνη της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου τραγουδιού Γιώργου Κατσαρού είναι η ιστορία των Ελλήνων λαϊκών μουσικών της Αμερικής από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Είναι η ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών και της ομογένειας.



Πλατεία αοράτων, Θεόδωρος Σελέκος



Στην καρδιά της Αθήνας, η πλατεία Ομονοίας στέκει ως ένα παράδοξο μέσα στoν εξευγενισμό της πόλης. Διασχίζουμε αυτόν τον κρυφό κόσμο, όπου ζωές στο περιθώριο αφήνουν χειρόγραφα αποσπάσματα πάνω στο σώμα της Ομόνοιας. Μέσα από αυτές τις λέξεις και εικόνες, η ταινία αποκαλύπτει ίχνη και μαρτυρίες μιας Αθήνας που σπάνια γίνεται ορατή.



Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές, Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας



«Χειμερινοί Κολυμβητές»: Η πολυσχιδής οικογένεια των ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών που ακολουθούν το όραμα του «πατέρα» Αργύρη Μπακιρτζή. Η μουσική δημιουργία ως κοινή συνισταμένη διαφορετικών τάσεων μέσα από ισχυρούς καλλιτεχνικούς και προσωπικούς δεσμούς. Μια παρουσία 60 χρόνων στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας.



Bitter Chocolate, Αλέξανδρος Σκούρας



Σε μια παραδοσιακή κοινότητα καλλιεργητών κακάο στην Γκάνα, η εφαρμογή ενός σχεδίου οργανικής καλλιέργειας από έναν ευρωπαίο επιχειρηματία αφρικανικής καταγωγής θέτει σε δοκιμασία τις δυναμικές εξουσίας εντός της κοινότητας, καθώς και τα όνειρα των νεαρών αγροτών να δραπετεύσουν στην Ευρώπη.



Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της, Μαρία Λούκα, Νίνα Μαρία Πασχαλίδου



Στο Survivors – Ξαναγράφοντας τον μύθο της, η Όλγα, η Γεωργία και η Ήβη, σε ένα εργαστήριο γραφής, συνδιαλέγονται/επανερμηνεύουν τους μύθους που τις καθρεφτίζουν. Η Περσεφόνη, η Ευρώπη και η Άλκηστη φωτίζουν τις εμπειρίες τους· κι από αυτή τη διεργασία, οι γυναίκες βρίσκουν τον δρόμο προς την ενδυνάμωση.



Where Shadows Rest, Μαριάννα Οικονόμου



Ο 75χρονος Κώστας βιοπορίζεται ανελκύοντας τοξικά ναυάγια από έναν μολυσμένο βυθό. Ενώ η κοινότητα γύρω του ονειρεύεται την περιβαλλοντική αναγέννηση, ένας αρχαιοελληνικός μύθος του Κάτω Κόσμου αναδύεται μέσα από ένα μοιραίο πλοίο που θέλει να σώσει. Όταν όμως ένα καλά θαμμένο μυστικό από το παρελθόν του αποκαλύπτεται απροσδόκητα, το σχέδιο καταρρέει πυροδοτώντας μια υπαρξιακή αναμέτρηση. Μεταξύ τελετουργίας, μνήμης και φθοράς, η ταινία γίνεται ένα ταξίδι στις σκιές του φυσικού κόσμου και της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου η αλήθεια, η ενοχή και η δυνατότητα της ίασης τελικά αναδύονται.

Πλατφόρμα +

Γιώργος Τζιόκας: Ο ζωγράφος της ποίησης, Νίκος Παπακώστας



Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Τζιόκα, ο οποίος έγινε γνωστός για τις καλλιτεχνικές εικονογραφήσεις σπουδαίων έργων διάσημων καλλιτεχνών – όπως ο συνθέτης Μάνος Χατζιδάκις και το περίφημο Το χαμόγελο της Τζοκόντας, αλλά και ο Οδυσσέας Ελύτης, με το επίσης περίφημο έργο του Άξιον Εστί, με το οποίο απέσπασε το βραβείο Νόμπελ.



Είναι όλοι τους εδώ, Θάνος Κουτσανδρέας



Ο Αλέξανδρος προϊστάμενος ενός γνωστού πολιτιστικού κέντρου, περνά την τελευταία του ημέρα στη δουλειά μόνος ανακαλώντας στην μνήμη του μεγάλες καλλιτεχνικές στιγμές, με χαμένους φίλους και πολύ σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης που έζησε μαζί τους εκεί τα τελευταία 25 χρόνια, το τα οποία μας διηγείται με βάση αρχειακό υλικό.



Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι, Ιωάννης Ξηρουχάκης



Πίστευε ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν και πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον, ότι ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση. Έδωσε νέα ορμή και ταυτότητα στην αλληλεγγύη. Ο Κωστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε. Η κοινωνική αλληλεγγύη έχει αλλάξει; Άραγε τι μορφή έχει σήμερα;



Μαργαριτάρι, Αλέξης Τσάφας, Λίνα Δαμασκοπούλου



Μέσα από ειλικρινείς συνεντεύξεις, αφηγηματική ροή και έναν υβριδικό συνδυασμό παρατηρητικού και αρχειακού υλικού, η ταινία διερευνά τη μοναδική αυτοέκφραση του Μαργαριταριού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καλλιτεχνική τους πρακτική στον χώρο των κόμικς και της ανεξάρτητης queer πορνογραφικής σκηνής.



Μάτω, Νίκος Ζωιόπουλος



Στιγμές από την ζωή της θείας Μάτως, σε ένα απόμακρο χωριό της Ηπείρου. Η θεία Μάτω αποκαλύπτεται ως ένας άνθρωπος που, παρά τις δυσκολίες, αντιλαμβάνεται τη ζωή ως δώρο. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο. Η ηχώ του πολέμου διαταράσσει αυτό τον μικρόκοσμο.



Μονά κλειδιά, Παναγιώτης Παπουτσής



Μια Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίζεται ενάντια στις δυσκολίες και την περιορισμένη υποστήριξη, ενώ κυνηγά την πιθανώς τελευταία της ευκαιρία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστορία της αποκαλύπτει έναν αγώνα ζωής μέσα και έξω από το ταπί, που καθοδηγείται από την ανθεκτικότητα, το πάθος και μια υπόσχεση να σηκώνεται κάθε φορά που πέφτει.



ΝΟΡΜάΛ, Αναστάσης Δαλλής



Ποια είναι η σχέση μας με τη φύση; Τι ακριβώς τρώμε; Πόσο επιτακτική ανάγκη υπάρχει να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση; Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Μαρίας, που επέστρεψε στο χωριό της για να φροντίσει για την αυτάρκεια της, καλλιεργώντας τη γη με τον πιο αγνό τρόπο.



Ο χαράκτης, Σίσσυ Μόρφη



Ένα ταξίδι στο «εργαστήρι» του χαράκτη Χριστόφορου Κατσαδιώτη, εκεί όπου η παραδοσιακή χαρακτική συναντά την κινούμενη εικόνα. Η εικαστική του ματιά απέναντι στην κοινωνία, τη θρησκεία και την ανθρώπινη φύση. Ο βανδαλισμός έργων του στην Εθνική Πινακοθήκη από βουλευτή πυροδότησε έναν ευρύ δημόσιο διάλογο για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.



Πειθαρχική Μεραρχία «999», Κώστας Σταματόπουλος



Το ντοκιμαντέρ Πειθαρχική Μεραρχία «999» παρουσιάζει την άγνωστη ιστορία Γερμανών και Αυστριακών πολιτικών κρατουμένων που εξαναγκάστηκαν να υπηρετήσουν σε ναζιστική μονάδα τιμωρίας στην κατεχόμενη Ελλάδα. Πολλοί αυτομόλησαν και εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, αντιστεκόμενοι στον φασισμό.



Περνώντας τον Πυρσό, Γιώργος Τσιβρανίδης



Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη γέννηση και την εξέλιξη της Λαμπαδηφορίας στη Νάξο, από αυθόρμητη πομπή μιας παρέας σινεφίλ σε πολιτιστικό φαινόμενο. Με αρχειακό υλικό και κινηματογραφικές εικόνες, φωτίζεται η σύγκρουση μεταξύ παράδοσης και αλλαγής. Καθώς η νέα γενιά αναλαμβάνει το τελετουργικό, γεννιούνται προβληματισμοί για την επιβίωσή του.



Πέρσες – Ταξίδι στο πεδίο των Ψυχών, Δημήτρης Καμαρωτός



Μια κινηματογραφική εμπειρία που αξιοποιεί πλάνα και ηχογραφήσεις από μια θεατρική παράσταση, για να παρουσιάσει τους Πέρσες του Αισχύλου με έναν σύγχρονο τρόπο. Στόχος δεν είναι η τεκμηρίωση της διαδικασίας παραγωγής, αλλά η δημιουργία ενός αυτοτελούς έργου τέχνης που συνομιλεί με την κλασική τραγωδία του Αισχύλου στο σημερινό πλαίσιο.



Σμιλεύοντας το φως, Γιώργος Αιλιανός



Ανάμεσα στην Αμερική και τη Θεσσαλονίκη ξεδιπλώνεται η ζωή της γλύπτριας Άννας Δ. Χριστοφορίδου. Η ταινία την ακολουθεί κατά την επίσκεψή της στη σχολή όπου σπούδασε και καθώς δημιουργεί το τελευταίο της έργο, σμιλεύοντας τον πηλό. Παίζει πιάνο και χορεύει, αποκαλύπτοντας μια ζωή όπου η τέχνη διαπερνά την καθημερινότητα.



Στα ίχνη των στιγμών, Πηνελόπη Φατούρου



Η Λευκάδα του 1960, ως αντανάκλαση μιας κοινής εμπειρίας σε αντίστοιχα ορεινά και ημιορεινά μέρη όλης της χώρας, ζωντανεύει μέσα από εικόνες που έγιναν παράθυρα στιγμών και σχέσεων ανθρώπων που σε σκληρό και δύσκολο περιβάλλον έδωσαν τον καλύτερο τον εαυτό. Καταγράφεται η επιβίωση, η αξιοπρέπεια, η φιλία και ο πολιτισμός ως μια πολύτιμη κληρονομιά.



Στο χώμα αναπνέουν, Καλλιρρόη Κωστίκογλου, Βαγγέλης Πυρπύλης



Η γη θυμάται αυτούς που τη δουλεύουν. Μια χούφτα των τελευταίων καπνοκαλλιεργητών που ζουν δίπλα στη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, με τα στραγγισμένα χωράφια να αντιστέκονται στο να παραδοθούν στη λήθη της ιστορίας του καπνού. Από εθνικό προϊόν στον μαρασμό της υπαίθρου, μια παράδοση αιώνων αρνείται να σβήσει.



Το τελευταίο έλατο, Ίων Ευθυμίου, Παναγιώτης Κυριακάκης



Η Πάρνηθα, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων. Ο πλησιέστερος εθνικός δρυμός σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οδηγείται σταδιακά σε μια πορεία συστηματικής υποβάθμισης, με ορατό πλέον τον κίνδυνο της καταστροφής. Ποιος κερδίζει τελικά όταν και το τελευταίο έλατο χαθεί;



Χαλίλ, παρακαλώ απάντησε…, Αλεξία Τσούνη, Haim Schwarczenberg



Ο Παλαιστίνιος ερευνητής και ακτιβιστής Χαλίλ Αμπού Γιαχία επιβιώνει μετά από τρία κρίσιμα χειρουργεία για καρκίνο του νωτιαίου μυελού. Σκοτώνεται σε ηλικία 28 ετών, με τη σύζυγο και τις κόρες τους, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, τον Οκτώβρη του 2023. Οι φίλοι του ενώνονται στην Ιερουσαλήμ και ενισχύουν τη φωνή του για μια ελεύθερη Παλαιστίνη για όλους.



HillTen, Γιώργος Παπασταμούλος



Στην καρδιά της Κένυας, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων, ένας Ιρλανδός πάστορας χωρίς προπονητική εμπειρία αλλάζει για πάντα τις ζωές των αθλητών του. Στον θρυλικό Δέκατο Λόφο της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας, ο αδελφός Κολμ Ο’Κόνελ μεταμορφώνει το άγνωστο Ίτεν σε λίκνο Ολυμπιονικών, διαμορφώνοντας όχι μόνο πρωταθλητές, αλλά και οραματιστές.



Mankind’s Folly, Γιώργος Αυγερόπουλος



Εκατέρωθεν του Βερίγγειου Πορθμού, ο Νικίτα στη Σιβηρία και η Μάρθα στην Αλάσκα βλέπουν τον κόσμο τους να καταρρέει. Το αρχαίο πέρμαφροστ λιώνει, αποσταθεροποιώντας ζωές, κοινότητες και τον ίδιο τον πλανήτη. Κι ενώ οι κλιματικές δεσμεύσεις υποχωρούν εν μέσω πολέμων και εξαιτίας της γενικευμένης αβεβαιότητας, οι κολοσσοί ορυκτών καυσίμων επεκτείνονται ταχύτατα στην Αρκτική.



The Greek Experiment, Πάνος Χαρίτος



Το The Greek Experiment είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και το αποτύπωμα της κρίσης στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, κατά την περίοδο 2015-2025.



The Mummy Project, Άρης Λυχναράς



Ντοκιμαντέρ για το ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης αιγυπτιακών μουμιών από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αξονική τομογραφία μετατρέπει κάθε έκθεμα σε αφηγητή που φέρνει στο φως τελετουργίες, φόβους, ελπίδες και ιστορίες που ξεπερνούν τον χρόνο.



Σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μας, θα προβληθούν στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ, ντοκιμαντέρ που προέκυψαν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, στο πλαίσιο της δράσης «Με το ντοκιμαντέρ μου ταξιδεύω 2026».