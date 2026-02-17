Η σεισμική δόνηση είχε ένταση 4,6 Ρίχτερ και σημειώθηκε κοντά στην Νεστάνη Αρκαδίας σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (τελική καταμέτρηση 4.5 Ρίχτερ) σημειώθηκε στις 12:57 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 8 χλμ βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 29,8 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

H ανάρτηση για το σεισμό και από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο

Η τελική καταμέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Καθησυχαστικός ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε για τον σεισμό στην Αρκαδία σημειώνοντας ότι «Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο.»

