Η Κούβα αντιμετωπίζει οξεία ενεργειακή και οικονομική κρίση υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων.

Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα μέσω του ΟΗΕ ανακοίνωσε η Ισπανία την στιγμή που το νησί της Καραϊβικής έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση λόγω των πιέσεων και κυρώσεων που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ.

«Η Ισπανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα αποτελείται από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της βοήθειας.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από συνάντηση στη Μαδρίτη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, και του Κουβανού ομολόγου του, Μπρούνο Ροντρίγκεζ Μπαρίγια. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η τρέχουσα κατάσταση στην Κούβα, ιδίως μετά την περαιτέρω σκλήρυνση του αμερικανικού εμπάργκο.

Η Κούβα αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση, καθώς οι ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα διακόπηκαν μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ενώ η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει για επιβολή δασμών σε χώρες που συνεχίζουν να προμηθεύουν καύσιμα στο νησί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κουβανική κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταξύ άλλων, περιορίζεται η διάθεση καυσίμων και μειώνονται τα δρομολόγια των δημόσιων μεταφορών, σε μια περίοδο που η χώρα δοκιμάζεται από συχνές διακοπές ρεύματος και ελλείψεις βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα και φάρμακα.