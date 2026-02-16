Δύο ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ σημειώθηκαν στην Αττική με διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Τα ίχνη των δραστών που διέπραξαν ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ σε Πετράλωνα και Πειραιά αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Στα Πετράλωνα, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, διακρίνονται δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να εισέρχονται στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου να αναγκάζουν τον υπάλληλο να δώσει τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο. Στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή.

Σε σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Θηβών στον Πειραιά, ένας δράστης εισήλθε στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τους υπαλλήλους απέσπασε τις εισπράξεις. Το περιστατικό έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια των πελατών, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι να κρυφτούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggnnm0nzxr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αστυνομία αξιοποιεί το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των δύο σούπερ μάρκετ προκειμένου να περάσει χειροπέδες στους δράστες.