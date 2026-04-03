Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης ζητά να δοθεί ολιγοήμερη παράταση για να μπορέσει η οικογένεια με το μωρό να αποχωρήσει από το σπίτι.

Μονογονεϊκή οικογένεια με 15 μηνών μωρό αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο έξωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Η οικογένεια μίσθωσε το διαμέρισμα τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά σύντομα διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα, όπως εκτεταμένη υγρασία, εισροή υδάτων, ανεπαρκής θέρμανση και προβληματικά κουφώματα, που υπήρχαν πριν από τη μίσθωση. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της εκμισθώτριας, οι επισκευές δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η ενοικιάστρια προχώρησε σε επίσχεση ενοικίου ως νόμιμο μέσο πίεσης, ενώ η αίτηση έξωσης προχωρά παρά το γεγονός ότι το σύνολο της οφειλής έχει ήδη καταβληθεί και δεσμευτεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενόψει της εκδίκασης της έφεσης το 2027. Η οικογένεια έχει εξασφαλίσει νέο σπίτι διαθέσιμο από την 1η Μαΐου, αλλά δεν έχει δοθεί η αναγκαία ολιγοήμερη παράταση για την ομαλή μετακόμιση. Όπως τονίζει η Ένωση Ενοικιαστών «ζητάμε να δοθεί άμεση παράταση ενός βραδιού, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μετακόμιση της οικογένειας, και να αποτραπεί η άμεση απώλεια στέγης για ένα μικρό παιδί και τον γονέα του. Το περιστατικό αυτό είναι ενδεικτικό των ευρύτερων πιέσεων που ασκούνται στους/στις ενοικιαστές/ριες στο πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης.»

