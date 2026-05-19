Για τα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν είδηση.

Έχει δίκιο το ΚΚΕ που διαμαρτύρεται. Ούτε λέξη, ούτε μια εικόνα, από τις Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης που έγιναν την Κυριακή!

Αναδημοσιεύουμε από τον Ριζοσπάστη:

«Μία από τις μεγαλύτερες Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης έγινε την Κυριακή, ενώ το ίδιο πετυχημένες ήταν οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Διημέρου Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ. Ξεχώρισε η παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας, που συσπείρωσε πάνω από 100 σωματεία και φορείς του νησιού. Κι όμως... Οι μαζικές αυτές διαδηλώσεις δεν βρήκαν θέση ούτε στα μονόστηλα των αστικών εφημερίδων! Χιλιάδες πορεύτηκαν μέχρι το Σύνταγμα, αλλά δεν περίσσεψε χώρος ούτε για μια φωτογραφία. Το μήνυμα που έστειλαν χιλιάδες διαδηλωτές δεν προσφέρεται για διεργασίες αναστήλωσης του πολιτικού συστήματος, αφού όλα τα κόμματα στηρίζουν την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πέρα από τη μονοφωνία που ξεπλένει την πολιτική τους, θέλουν να επιβάλουν και το «αφήγημα» ότι «δεν κινείται τίποτα», «κανείς δεν αντιδρά» και, στην καλύτερη περίπτωση, όποιος είναι δυσαρεστημένος μπορεί να εκφραστεί «δι' αντιπροσώπου» στις ερχόμενες εκλογές. Οσα παραπέτα κι αν σηκώσουν δεν μπορούν να κρύψουν τον δρόμο που μπορεί να ανοίξει με την πάλη του ο λαός, για να μην πληρώσει ακόμα και με το αίμα του τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και των κομμάτων της».

Έ, δεν το έχουν το δίκιο;

Β.Σκ.