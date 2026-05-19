Ποιος είναι ο Βαγγέλης Πιτερός.

Το σαββατιάτικο πάρτι της ΟΝΝΕΔ και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Il Giardino στο Γουδή είναι λίγο πολύ πλέον γνωστό.

Αυτό που δεν είναι έχει γίνει ωστόσο γνωστό είναι μία μικρή «λεπτομέρεια», που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Το μαγαζί που έγινε η επίδειξη δύναμης του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου το Σάββατο το βράδυ, ανήκει στον Βαγγέλη Πιτερό.

Ποιος είναι αυτός, θα ρωτήσει κανείς εύλογα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Βαγγέλης Πιτερός συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator. Συγκεκριμένα, στις 26 Ιανουαρίου 2021, στις 20:13, έλαβε SMS από αριθμό που μέσω spoofing μιμούνταν τον αριθμό του Γρηγόρη Δημητριάδη, με μήνυμα: «Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα!».

Υπενθυμίζεται πως από την πλευρά του ο κ. Δημητριάδης έχει υποστηρίξει πως ακόμα κι αν ο αριθμός του τηλεφώνου του έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτους για την παγίδευση στόχων με τη μέθοδο spoofing, τούτο δεν έχει καμία απολύτως σχέση μαζί του.

Τώρα, γιατί κανείς εκ των δύο δεν έχει προσφύγει δικαστικά κατά των πρωτόδικα καταδικασθέντων είτε για τις επιμολύνσεις και παρακολουθήσεις με το Predator, είτε για το spoofing, είναι κάτι που δύσκολα θα απασχόλησε τη γαλάζια εορταστική βραδιά στο Il Giardino, με βάση τις εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν...

Ν.Α.