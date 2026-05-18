Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία θα συγκληθεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών, θα παρουσιαστούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης,

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει για το ζήτημα την Τετάρτη με τις δύο ακροάσεις να είναι προγραμματισμένες για τις 09:00 (Θεμιστοκλής Δεμίρης) και για τις 13:00 (Κωνσταντίνος Τζαβέλλας).

Στην ακρόαση θα παρίσταται από πλευράς κυβέρνησης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ενώ η συνεδρίαση θα είναι κλειστή σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής.

Υπενθυμίζουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα, μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να απορρίψει το αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας, κρίνοντας με το σκεπτικό ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις επανεξέτασης, παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση.