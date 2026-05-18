Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Canal+ Μαξίμ Σααντά ανακοίνωσε χθες τις Κάννες ότι δεν θέλει πλέον ο όμιλός του, ο πρώτος σε μέγεθος χρηματοδότης του γαλλικού σινεμά, να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που υπέγραψαν κείμενο διαμαρτυρίας κατά του κύριου μετόχου του, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Βενσάν Μπολορέ, μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, των εκδόσεων και του κινηματογράφου.

«Εζησα αυτή την καταγγελία ως αδικία απέναντι στις ομάδες του Canal+ που είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του Canal+ και στην πολυφωνία των επιλογών του. Και, κατά συνέπεια, δεν θα δουλέψω πλέον, δεν θέλω το Κανάλι να δουλέψει, με τους ανθρώπους που υπέγραψαν αυτήν την διαμαρτυρία», δήλωσε ο Μαξίμ Σααντά στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Καννών.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Liberation κατά την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών. Υπογράφεται από ηθοποιούς όπως οι Juliette Binoche και Swann Arlaud, σκηνοθέτες όπως Arthur Harari, Emmanuel Marre και Jean-Pascal Zadi, καταγγέλλει «την όλο και μεγαλύτερη επιρροή της άκρας δεξιάς» στο σινεμά μέσω του Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος βαρύνεται με μία ακόμη κίνηση συλλογικής διαμαρτυρίας 200 συγγραφέων του εκδοτικού οίκου Grasset που επίσης ελέγχει.

«Αφήνοντας το γαλλικό σινεμά στα χέρια ενός ακροδεξιού αφεντικού, δεν διακινδυνεύουμε μόνο μια ομογενοποίηση των ταινιών, αλλά μια φασιστική ανάληψη ελέγχου επί του συλλογικού φαντασιακού», γράφουν στο κείμενο της καταγγελίας οι 600 υπογράφοντες, ανάμεσά τους παραγωγοί, κινηματογραφιστές, τεχνικοί και ηθοποιοί.

Ο Μαξίμ Σααντά στην τοποθέτησή του υποστηρίζει ότι το κείμενο καταγγελίας χαρακτηρίζει τις ομάδες του Canal+ «κρυπτοφασιστικές».

«Ε λοιπόν, εγώ δεν θέλω δουλέψω με ανθρώπους που με χαρακτηρίζουν κρυπτοφασίστα, λυπάμαι πολύ, εδώ είναι για μένα το όριο», είπε ο πρόεδρος του Canal+ στο «brunch των παραγωγών» που οργάνωσε το Κανάλι στις Κάννες.

Στο άρθρο εκφράζονται ανησυχίες για την πρόθεση του Canal+ να αποκτήσει το σύνολο του κεφαλαίου του δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών UGC έναντι του 34% που διαθέτει από τον Σεπτέμβριο.

Το Centre national du cinéma (CNC, ) απήθυνε έκκληση για ψυχραιμία. Από το France Inter ο πρόεδρός του, ο Γκαετάν Μπρυέλ, έκανε σήμερα λόγο για μία «εν θερμώ αντίδραση» του επικεφαλής του Canal+ .

Η απάντηση του κ. Σααντά, «σε επίπεδο ελευθερίας της έκφρασης, δημιουργεί ζήτημα. Διότι το δικαίωμα στην κριτική ανήκει σε αυτή την θεμελιώδη αρχή», δήλωσε ο Γκαετάν Μπρυέλ υπενθυμίζοντας ότι μέχρι σήμερα, το Canal+ πάντοτε υποστήριζε «όλους τους ανθρώπους του κινηματογράφου».

Δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις απόψεις του άρθρου και κάλεσε όλες τις πλευρές να ξαναβρούν την ψυχραιμία και να δουλέψουν και πάλι μαζί.

Μέχρι την τοποθέτηση του Μαξίμ Σααντά, η απήχηση του άρθρου-καταγγελίας δεν ήταν μεγάλη μεταξύ των ανθρώπων του κινηματογράφου. Πολλοί από αυτούς δήλωναν ότι δεν έχουν διακρίνει αλλαγή της ιδεολογικής γραμμής στο Canal+, αλλά ανησυχούν για την μείωση της χρηματοδότησης της κινηματογραφικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας του Ιανουαρίου 2025, ο όμιλος Canal+ δεσμεύθηκε να διαθέτει μέχρι 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο γαλλικό σινεμά μέχρι το 2027, έναντι 220 εκατομμυρίων ευρώ προηγουμένως.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ