Ο σκύλος είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 1995.

Ένας σκύλος ηλικίας 30 ετών και πέντε μηνών, που πέθανε στο Ανεσί της Γαλλίας, ίσως ήταν ο γηραιότερος στον κόσμο.

Ο Λαζάρ, ένα παπιγιόν, γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995, σύμφωνα με την Αν Σοφί Μουαγιόν από το καταφύγιο στο οποίο κατέληξε ο σκύλος όταν πέθανε η πρώτη κηδεμόνας του. Η Οφελί Μπουντόλ «ερωτεύτηκε» τον Λαζάρ- που ήταν κατά ένα χρόνο μεγαλύτερός της- μόλις τον είδε στο καταφύγιο, τον προηγούμενο μήνα.

Αρχικά σκόπευε να βρει ένα κατοικίδιο για τη μητέρα της, όμως πήρε τον Λαζάρ στο δικό της σπίτι. «Τον είχαν βρει δίπλα στη νεκρή κηδεμόνα του», της είχαν πει, όπως περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων. «Αφού κάθισα μισή ώρα δίπλα του, είπα “Ακούστε, αν δεν τον θέλει κανείς, θα τον πάρω εγώ, αρκεί να τα πηγαίνει καλά με τις γάτες”», καθώς έχει δύο στο σπίτι της.

Δυστυχώς, ο Λαζάρ- «το μικρό μωρό- παππούς μας», όπως τον περιέγραψε- πέθανε έπειτα από λίγες εβδομάδες. «Έφυγε για να συναντήσει την πρώτη κηδεμόνα του», είπε η Μπουντόλ.

Σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών, ο Λαζάρ πλέον δεν άκουγε, ούτε έβλεπε και τις περισσότερες ώρες της ημέρας κοιμόταν. Αλλά είχε αξιαγάπητη προσωπικότητα, επεσήμανε η 29χρονη.

Όταν η Μουαγιόν και συνάδελφοί της στο καταφύγιο ανακάλυψαν την ηλικία του σκύλου, σκέφτηκαν πως θα μπορούσε να είναι ο γηραιότερος στον κόσμο. Επιβεβαίωσαν την ημερομηνία γέννησής του από δύο μητρώα και συμπλήρωσαν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπει στα ρεκόρ Γκίνες.

Ο Μπόμπι, ένα πορτογαλικό μαστίφ, θεωρήθηκε ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου, όταν πέθανε σε ηλικία 31 ετών το 2023. Όμως, σε επανεξέταση ένα χρόνο αργότερα κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για την ηλικία του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ανάρτησε την Πέμπτη βίντεο με την ιστορία του Λαζάρ και σήμερα το επικαιροποίησε με την πληροφορία πως πέθανε. Κάτι απογοήτευσε και προκάλεσε θλίψη σε πολλούς followers, που είχαν εντυπωσιαστεί με τη μακροζωία του σκύλου.

