Επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά ότι έριξαν φόλα στον σκύλο ντεντέκτιβ της ομάδας «Anubis».

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η εργαστηριακή επιβεβαίωση ότι ο σκύλος έρευνας και διάσωσης Echo, που είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, δηλητηριάστηκε με φόλα και βρήκε φρικτό θάνατο.

Το συμβάν είδε το φως της δημοσιότητας τον Νοέμβρη, με την εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης Anubis K9 από την πρώτη στιγμή να θεωρεί ύποπτο τον αιφνίδιο θάνατο του ζώου και να αφήνει αιχμές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο σκύλος. Κι όμως, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας «Anubis Coldcase K9 Team», ο Echo, εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ράτσας μαλινουά, έπεσε θύμα φόλας από ασυνείδητους που θέλησαν να βάλουν τέλος στη συμβολή του σε κρίσιμες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων. Η είδηση του θανάτου του εξαρχής προκάλεσε κύμα συγκίνησης. Η επιβεβαίωση της θανάτωσής του έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση, καθώς κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο σκύλος θα έπεφτε θύμα κακόβουλης ενέργειας.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει ότι οι αρχικές υποψίες περί φόλας επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Δηλώνει πως συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους δράστες. Η «Anubis Coldcase Κ9 Team» εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της προς τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για τη συνεχή στήριξη, καθώς και προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το «Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους επιστήμονες Δημήτριο Δούκα και Δημήτρη Τόντη, όπως και στην κτηνίατρο Χρύσα Λαγουδάκη, για τη συμβολή τους στην έρευνα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας, Ευάγγελος Αλεξανδρής, υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για δικαίωση του Echo θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, ενώ η ομάδα παραμένει ενεργή στην υποστήριξη των αρχών και των οικογενειών των θυμάτων.

«Σήμερα μας κοινοποιήθηκε η έκθεση τοξικολογικών αναλύσεων της θανάτωσης του Echo, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία DNALοgy (European center for genetics and DNA identification), διαπιστευμένο εργαστήριο δικανικής ιατρικής γενετικής. Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα της αρχικής ιστολογικής εξέτασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων και Κτηνιατροδικαστικής, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ακριβή χημική σύσταση της ουσίας με την οποία δηλητηριάστηκε ο Echo.

Το σύνολο των νέων επιστημονικών στοιχείων θα κατατεθεί στις δικαστικές αρχές και στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την έρευνα για τον θάνατο του Echo. Μαζί με το πόρισμα, παραδόθηκαν στις προκαταρκτικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία για τη δράση τριών προσώπων τουλάχιστον, η δράση των οποίων τελεί υπό στενή παρακολούθηση από εμάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η παράλληλη έρευνα από την πλευρά μας έφερε συνεχώς νέα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιηθεί πλήρως η ταυτότητα του δράστη – δραστών.

Η συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων ξεκίνησε αμέσως μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος για τα Τέμπη στις 2 Οκτωβρίου 2024, με κλιμάκωση των ενεργειών τους μέχρι και σήμερα.

Καταγγέλλουμε δημόσια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις 23/11/2024 δεχόμαστε συστηματικές και έντονες πιέσεις με σκοπό την απομάκρυνσή μας από τον δημοτικό χώρο στο Πεντέλη, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου φέρεται να έγινε και η προαναφερόμενη δηλητηρίαση - μετέπειτα θανάτωση του Echo.

Η σημερινή λήψη του τοξικολογικού πορίσματος κλείνει έναν κύκλο αβεβαιότητας και επιβεβαιώνει τις αρχικές μας εκτιμήσεις.

Η πλήρης ταύτιση των εξετάσεων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, και είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα πράξουν το καθήκον τους για τη δηλητηρίαση και τη θανάτωση του Echo, που πραγματοποιήθηκε μέσα στον ευρύτερο ελεγχόμενο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν συγκεκριμένα άτομα.

Η ομάδα μας παραμένει στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, συνεργαζόμενη καθημερινά στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ποινικών ευθυνών.

Ευχαριστούμε συγκεκριμένα τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για όλη του τη βοήθεια και τη στήριξη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - «Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων» και πιο συγκεκριμένα τον κο Δημήτριο Δούκα και τον κο Δημήτρη Τόντη, επίσης την κτηνίατρό μας κα Χρύσα Λαγουδάκη.

Με εκτίμηση,

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ANUBIS COLDCASE K9 TEAM

Ευάγγελος Αλεξανδρής».

