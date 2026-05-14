Από τη φωτιά στο σούπερ μάρκετ στα Πατήσια προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μία 36χρονη ημεδαπή, η οποία προκάλεσε φωτιά σε σούπερ μάρκετ στα Πατήσια τα ξημερώματα της Τρίτης, 12/05.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη προσέγγισε το σούπερ μάρκετ σε ώρα που ήταν κλειστό και προχώρησε στην εμπρηστική επίθεση, από την οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της 36χρονης την Τετάρτη (13/05) συγκροτήθηκε ειδική ομάδα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι διενήργησαν επίμονη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα.

Η 36χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.