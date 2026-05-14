Χειροπέδες σε έναν 33χρονο πέρασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έριξε βαζάκια με έυφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 46χρονη, ο 33χρονος πέρασε την Τετάρτη (13/05) τρεις φορές με το αυτοκίνητο μπροστά από το σπίτι σε περιοχή του δήμου Βόλβης, πετώντας και τις τρεις φορές τα βαζάκια, χωρίς ωστόσο να προκληθεί φωτιά.

Ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε εις βάρος του δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Ο συλληφθέντας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης