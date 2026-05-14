Ολόκληρο το Promo Tour του Akyla μέσα σε μία, γεμάτη χρώματα, ταινία. Το Σάββατο, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, στην ΕΡΤ1. Δείτε το τρέιλερ.

Η διαδρομή από τη σκηνή του Sing for Greece και τη μάχη του Akyla για την πρόκριση στον εθνικό τελικό, μέχρι και τη σκηνή της Βιέννης, τον Α’ Ημιτελικό και τον τελικό της Eurovision 2026, σε μία ταινία γεμάτη με χρώματα, γέλιο και πολύ… «Ferto».

Το μουσικό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο Promo Tour του φετινού εκπρόσωπου της Ελλάδας, θα μεταδοθεί λίγη ώρα πριν από τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Akylas, στα πλαίσια προώθησης του «Ferto», ταξίδεψε σε ευρωπαϊκές χώρες και σκηνές. Τραγούδησε, χόρεψε και έκανε το τραγούδι του να ακούγεται σε κάθε γωνιά. Η κάμερα τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα και εμφάνιση και πλέον η ΕΡΤ1, παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον ίδιο και την φετινή ελληνική αποστολή.

Στο σύντομο τρέιλερ που ακολουθεί, αποκαλύπτονται backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις με τον Akyla πρωταγωνιστή.

Το Ferto Promo Tour, έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου στις 20:00 στην ΕΡΤ1, για να βάλει την Ελλάδα στους ρυθμούς του Akyla, λίγο πριν την σκηνή του τελικού στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

