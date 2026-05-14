H Kυπριακή αποστολή ποντάρει σε μία δυνατή σκηνική εμφάνιση που θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό της Ευρώπης.

Μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στη Βιέννη και τον Β’ ημιτελικό του διαγωνισμού, όπου η Κύπρος διεκδικεί τη δική της θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Antigoni ανεβαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «Jalla», εκπροσωπώντας την Κύπρο σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές βραδιές της φετινής διοργάνωσης.

Η αποψινή βραδιά ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετές συμμετοχές θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση. Το «Jalla» έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα των eurofans και η σκηνική παρουσία της Antigoni θεωρείται καθοριστική για την πορεία της κυπριακής συμμετοχής.

Στον Β’ ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά δεκαεπτά χώρες, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ήδη εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στον τελικό. Η Κύπρος εμφανίζεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της βραδιάς, ανάμεσα σε συμμετοχές που έχουν ήδη συγκεντρώσει έντονη δυναμική στα προγνωστικά.

Το επίπεδο του ημιτελικού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Δανία και η Αυστραλία να ξεχωρίζουν. Η Βουλγαρία συμμετέχει με τη Ντάρα και το τραγούδι «Bangaranga», που έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση στο κοινό, ενώ η Δανία εκπροσωπείται από τον Søren Torpegaard Lund με το «Før Vi Går Hjem». Από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς είναι και η Delta Goodrem για λογαριασμό της Αυστραλίας, με το τραγούδι «Eclipse».