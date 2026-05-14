Μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στη Βιέννη και τον Β’ ημιτελικό του διαγωνισμού, όπου η Κύπρος διεκδικεί τη δική της θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Η Antigoni ανεβαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «Jalla», εκπροσωπώντας την Κύπρο σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές βραδιές της φετινής διοργάνωσης.
Η αποψινή βραδιά ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετές συμμετοχές θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση. Το «Jalla» έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα των eurofans και η σκηνική παρουσία της Antigoni θεωρείται καθοριστική για την πορεία της κυπριακής συμμετοχής.
Στον Β’ ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά δεκαεπτά χώρες, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ήδη εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στον τελικό. Η Κύπρος εμφανίζεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της βραδιάς, ανάμεσα σε συμμετοχές που έχουν ήδη συγκεντρώσει έντονη δυναμική στα προγνωστικά.
Το επίπεδο του ημιτελικού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Δανία και η Αυστραλία να ξεχωρίζουν. Η Βουλγαρία συμμετέχει με τη Ντάρα και το τραγούδι «Bangaranga», που έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση στο κοινό, ενώ η Δανία εκπροσωπείται από τον Søren Torpegaard Lund με το «Før Vi Går Hjem». Από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς είναι και η Delta Goodrem για λογαριασμό της Αυστραλίας, με το τραγούδι «Eclipse».