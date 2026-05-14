Κατεπείγουσα ερώτηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, για το ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά από μέρες αφωνίας ομολόγησε ότι το πλωτό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, είναι Ουκρανικό. Πρόκειται για παραδοχή της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο δύο πλοία ρωσικών συμφερόντων χτυπήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη, ένα νότια της Κρήτης κι ένα ανοιχτά της Μάλτας. Είναι επίσης γνωστό ότι η Ουκρανία διαθέτει βάση για drones στη Λιβύη, ενώ χρησιμοποιεί ακόμα και εμπορικά πλοία ως βάση για μη επανδρωμένα πλωτά, όπως αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με βάση τα παραπάνω η Ελλάδα αποδεδειγμένα συνιστά ορμητήριο και στόχο στρατιωτικών επιχειρήσεων από στεριά και θάλασσα στο σημείο όπου διακλαδώνονται δύο μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, όπου αποτυπώνεται η κλιμάκωση των ανταγωνισμών ανάμεσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και αυτό της καπιταλιστικής Ρωσίας και Κίνας.

Το πολεμικό μακελειό στην Ουκρανία διεξάγεται για πάνω από τέσσερα χρόνια με την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να φέρουν μεγάλες ευθύνες στηρίζοντας το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Περισσότερα από 194 δις ευρώ έχει δώσει η ΕΕ για τη «στήριξη» της Ουκρανίας, τα 70 δις μάλιστα από αυτά δόθηκαν για τον εξοπλισμό με οπλικά συστήματα για να συνεχιστεί το πολεμικό μακελειό. Ταυτόχρονα η ΕΕ έχει εκπαιδεύσει 84.000 στρατιώτες και αξιωματικούς του ουκρανικού στρατού, ενώ η Ουκρανία συμμετέχει και στο πρόγραμμα «SAFE». Πριν λίγες μέρες μάλιστα η ΕΕ δημιούργησε ως και μηχανισμό πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία προκειμένου να θησαυρίσουν οι ευρωενωσιακοί όμιλοι από την «ανοικοδόμηση».

Αποτελεί πρόκληση οι λαοί εξαιτίας των πολεμικών ανατιμήσεων σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα να βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται στα μέσα του μήνα, ενώ η ΕΕ και οι κυβερνήσεις την ίδια στιγμή να χρηματοδοτούν και να στηρίζουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του πολέμου».

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του Κόμματος υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

« Πώς τοποθετείται η ‘Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ: