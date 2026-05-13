Οι προτάσεις της Κομισιόν στοχεύουν στη διευκόλυνση των επιβατών που θέλουν να κάνουν κράτηση για σιδηροδρομικό ταξίδι μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες ώστε τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη να οργανώνονται πιο εύκολα. Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα απλουστεύουν τον προγραμματισμό και τις κρατήσεις για τα περιφερειακά, υπεραστικά και διασυνοριακά ταξίδια - κυρίως για τα σιδηροδρομικά ταξίδια στα οποία συμμετέχουν πολλοί φορείς εκμετάλλευσης.

Σήμερα, η σύγκριση όλων των διαθέσιμων ταξιδιωτικών επιλογών και η εύρεση των πιο βιώσιμων λύσεων, ειδικά για διασυνοριακά ταξίδια, είναι δύσκολη για τους επιβάτες στην ΕΕ - ειδικά όσον αφορά τα εισιτήρια τρένου.

Η κράτηση για σιδηροδρομικό ταξίδι πολλαπλών διαδρομών, που περιλαμβάνει εισιτήρια από διαφορετικές εταιρείες, μπορεί να είναι περίπλοκη, σε μεγάλο βαθμό λόγω των κατακερματισμένων συστημάτων κράτησης. Παράλληλα, η προστασία των επιβατών είναι περιορισμένη όταν το ταξίδι περιλαμβάνει πολλαπλά εισιτήρια από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς.

Ενιαίο εισιτήριο

Στις προτάσεις της Επιτροπής είναι η έκδοση ενιαίου εισιτηρίου για ταξίδια με πολλούς σιδηροδρομικούς παρόχους, καθιστώντας την αγορά πιο διαφανή και προσβάσιμη.

Οι επιβάτες θα μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν υπηρεσίες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς, συνδυασμένες σε ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα μπορεί να αγοραστεί με μία μόνο συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων της επιλογής τους. Αυτή μπορεί να είναι είτε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα είτε η υπηρεσία κρατήσεων του ίδιου του σιδηροδρομικού παρόχου.

Δικαιώματα επιβατών

Σε περίπτωση χαμένης ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης, κατά τη διάρκεια ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού με πολλούς παρόχους, οι επιβάτες που διαθέτουν ενιαίο εισιτήριο θα απολαμβάνουν πλήρη προστασία δικαιωμάτων, όπως: βοήθεια, επαναδρομολόγηση, επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση.

Πλατφόρμες κρατήσεων

Η Επιτροπή εισάγει επίσης νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες κρατήσεων και τους παρόχους, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην πώληση εισιτηρίων και ουδέτερη παρουσίαση των ταξιδιωτικών επιλογών. Οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εμφανίζουν τις προσφορές με ουδέτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης — όπου είναι εφικτό — της ταξινόμησης βάσει εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι μεταφορικοί φορείς θα μπορούν να συνάπτουν δίκαιες, εύλογες και χωρίς διακρίσεις εμπορικές συμφωνίες με τις πλατφόρμες κρατήσεων και αντίστροφα.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή θα υποβάλει τους προτεινόμενους κανονισμούς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο ευρωκοινοβούλιο για εξέταση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Για την ανάπτυξη απρόσκοπτων συστημάτων κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιταχύνουν την εφαρμογή των κανόνων της Οδηγίας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σχετικά με την κοινοποίηση πολυτροπικών μεταφορικών δεδομένων μέσω εθνικών σημείων πρόσβασης.

Οι προτάσεις προωθούν επίσης το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση των υπεραστικών και διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και το σχέδιο «Συνδέοντας την Ευρώπη μέσω σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας».

Με πληροφορίες από ec.europa.eu