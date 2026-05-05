«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς (μέχρι στιγμής).

Σαρωτική ήταν η πορεία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», κατά το πρώτο τετραήμερο κυκλοφορίας του στους ελληνικούς κινηματογράφους και σε συνδυασμό με τον ψυχρό καιρό που κράτησε αρκετούς εντός των τειχών το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, απογείωσε τα εισιτήρια.



Πρέπει ότι το σίκουελ του The Devil Wears Prada, έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς στις ελληνικές αίθουσες, κόβοντας κάτι παραπάνω από 74.500 εισιτήρια, ενώ η πορεία του αναμένεται το ίδιο θριαμβευτική τώρα που καλοκαιριάζει και στον (κινηματογραφικό) χορό θα μπουν και τα θερινά σινεμά. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πρόκειται για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς που διανύουμε.

Με φόρα συνεχίζει και το βιογραφικό «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον που αν και υποχώρησε στη δεύτερη θέση της λίστας, κατάφερε να αυξήσει τα εισιτήρια του τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, φτάνοντας μέχρι στιγμής τις 121.350.

Καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα τα πήγε και το «Super Mario Galaxy: Η Ταινία» το οποίο συμπληρώνει την πρώτη τριάδα του Top 10.

Επίσης, χάρη στην θριαμβευτική πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», τα συνολικά εισιτήρια εκτοξεύτηκαν από τις 91.903 στις 164.887 για το τετραήμερο 30 Απριλίου - 3 Μαΐου.

{https://youtu.be/ef-aqXKaRcc?si=TPq7_X4LfH5DZbk3}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026